Obyčajní ľudia v práci nesmú na fľašu piva ani pomyslieť, ale vyvolených 150 poslancov Národnej rady (NR) SR v práci piť alkohol môže, nehrozia im za to žiadne sankcie a ani ich v tomto zmysle nemôže nikto kontrolovať.
Zmeniť to môžu samotní poslanci, ak podporia legislatívnu zmenu z dielne Hnutia Slovensko. V TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš.
Tvrdí, že niektorí poslanci sa v minulosti v parlamente správali tak, ako keby boli pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. „Nikto im nevie prikázať podrobiť sa testu, či už na alkohol alebo na drogy,“ konštatuje Šipoš.
Dnes podľa neho poslanci jednoducho povedia, že nepijú, prípadne sa vyhovoria, že berú lieky a nikto im nemôže dokázať opak. Ak by parlament schválil novelu zákona navrhovanú jeho hnutím, poslanci by boli povinní podrobiť sa testu a za alkohol v práci by im hrozili sankcie. „Samozrejme, že mu nikto neupiera právo hlasovať, ale nech o tom verejnosť vie a sú sankcie, pokuty,“ povedal.
Podľa Šipoša však NR SR už rok odsúva návrhy zákonov z dielne jeho hnutia a aj teraz sú zaradené až na koniec schôdze. „Naše návrhy zákonov, niektoré sú ešte z minulého roka alebo presne spred roka, sme riadne predložili parlamentu na prerokovanie. A vďaka tejto vládnej koalícii sa ešte nedostali na prerokovanie,“ upozornil Šipoš. Okrem iniciatívy s cieľom zakázať v parlamente alkohol sú podľa neho v tomto balíku viaceré prorodinné iniciatívy Hnutia Slovensko.
Šipoš vníma kriticky aj fakt, že vládna koalícia rozdelila prvú tohoročnú schôdzu parlamentu na dve časti, počas prvej schválila väčšinu svojich priorít a na druhú, ktorá sa koná o mesiac neskôr, presunula opozičnú agendu. Tá sa má v aktuálnych dňoch iba prerokovať a hlasovať o nej sa bude až na aprílovej schôdzi NR SR. „Toto nemá v slovenskej histórii parlamentarizmu, ale podľa mňa ani v žiadnej európskej krajine obdobu, oni si myslia, že koaličné návrhy sú niečo viac ako opozičné návrhy,“ tvrdí Šipoš.
Hnutie Slovensko sa podľa neho už pripravuje aj na októbrové komunálne a regionálne voľby, rokujú o vstupe do regionálnych koalícií s ďalšími opozičnými stranami tak, aby v danom VÚC, meste, či obci porazili kandidáta blízkeho Smeru-SD, Hlasu-SD, SNS alebo Republike. „Prioritou je, aby obhájila post naša žilinská županka Erika Jurinová, takže jej určite budeme pomáhať v kampani,“ konštatoval Šipoš.
Na margo aktuálnej ropnej krízy Šipoš povedal, že prioritou jeho hnutia by bolo vopred diverzifikovať zdroje tak, aby Slovensko nebolo závislé od ruskej ropy a tú, ktorú aktuálne spracováva Slovnaft, by zaťažili mimoriadnou daňou. „Pomáhame Rusom dopĺňať peniaze do ich štátneho rozpočtu za tú ropu, Rusi vedú vojnu s Ukrajinou a každý príjem, ktorý majú, využívajú na to, aby mohli bombardovať Ukrajinu,“ upozornil Šipoš.