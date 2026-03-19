Poľské ministerstvo obrany vo štvrtok vo Varšave podpísalo dohodu o zriadení Strediska autonómnych systémov (OSA), ktoré má urýchliť vývoj a zavádzanie bezpilotných a autonómnych technológií do ozbrojených síl.
Má v ňom byť vyvinutý aj tzv. „poľský Šáhid,“ uviedol na tlačovej konferencii minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Nové centrum bude fungovať ako vedecko-priemyselná platforma spájajúca vojenské výskumné ústavy, výskumný inštitút IDEAS, Poľskú zbrojársku skupinu a armádu, pričom lídrom projektu je Vojenský letecký technický inštitút. Cieľom je skrátiť cestu od vývoja k operačnému nasadeniu a lepšie využiť domáci technologický potenciál.
Minister informoval, že jedným z prvých projektov OSA bude vývoj poľského bezpilotného systému v programe Pelargonia, ktorý označil za „poľský Šáhid". Podľa jeho slov „tento názov preložený do jazyka vybavenia používaného dnes na Ukrajine alebo na Blízkom východe asi lepšie vystihuje, aký druh schopností a možností môže mať tento dron“.
Kosiniak-Kamysz označil vznik centra za významný krok prepojenia výskumu s praxou a výrobou. Uviedol, že OSA má umožniť efektívnejšie zavádzanie inovácií a posilniť schopnosti poľskej armády v oblasti moderných technológií.
Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk zdôraznil, že centrum bude otvorené aj pre súkromné firmy a startupy, ktoré budú môcť testovať svoje riešenia priamo v spolupráci s vojakmi.
Podľa Tomczyka výrazne rastú aj investície do bezpilotných systémov. Kým v roku 2023 rezort na tento účel vyčlenil približne 100 miliónov zlotých (vyše 23 miliónov eur), v roku 2025 to bolo už 700 miliónov zlotých (viac ako 160 miliónov eur). Na rok 2026 plánuje ministerstvo podpísať zmluvy v hodnote približne 25 miliárd zlotých (vyše 5,80 miliardy eur) na drony, autonómne a protidronové systémy.
Testovanie rôznych riešení by sa malo začať v apríli a Poľsko chce využiť aj skúsenosti ukrajinskej armády pri budovaní vlastných kapacít.