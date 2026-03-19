Poľská vláda zvažuje zníženie daní z pohonných látok, ak sa ich vysoké ceny udržia dlhšie v dôsledku napätia na Blízkom východe, uviedol vo štvrtok v rozhovore pre TVN24 minister financií Andrzej Domaňski. Podľa agentúry PAP o tom informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa ministra situáciu momentálne analyzujú a prípadné opatrenia neprídu okamžite. „Takáto daňová intervencia bude prijatá, ak bude nevyhnutná,“ uviedol s tým, že rozhodnutie by prichádzalo skôr v horizonte mesiacov než dní. Pripomenul, že v reakcii na situáciu už spoločnosť Orlen rozhodla o krokoch zameraných na zníženie cien vrátane zníženia marží.
Domaňski zároveň dodal, že rast cien ropy má podľa analýz len obmedzený vplyv na infláciu. Podľa ministra je vplyv súčasnej trhovej situácie na infláciu menší ako 0,5 percentuálneho bodu. Zvýšenie cien palív súvisí s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe a blokádou Hormuzského prielivu, cez ktorý za bežných okolností prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy.
Na vývoj reagovala aj Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), ktorá odporučila uvoľniť 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy zo strategických rezerv. Cena ropy Brent vo štvrtok dopoludnia presiahla 113 dolárov za barel.
Podľa portálu e-petrol.pl bola v stredu (18. 3.) v Poľsku priemerná cena za liter nafty 7,76 zlotého (1,82 eura) a liter 95-oktánového benzínu stál 6,79 zlotého (1,59 eura).