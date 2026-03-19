Opozičná strana SaS kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pred jeho účasťou na zasadnutí Európskej rady.
Ide podľa nej na rokovanie bez rešpektu k parlamentu, bez výsledkov pre Slovensko a so zahraničnou politikou, ktorá poškodzuje národné záujmy. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov strany na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) upozornila, že vláda nie je schopná od novembra 2025 požiadať parlament o dôveru. Ide o povinnosť, ktorá jej vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „Prešlo 17 zasadnutí vlády, neboli schopní splniť si túto základnú ústavnú povinnosť. Ja sa pýtam, akú má táto vláda legitimitu, ako môže ďalej pokračovať navrhovať zákony, zvyšovať nám dane, riešiť ropnú krízu, keď nie sú schopní plniť ani len to, na čo prisahali, sľubovali, keď sa dostali do parlamentu,“ skonštatovala.
Expert SaS pre zahraničné vzťahy Ivan Novotný tvrdí, že slovenská zahraničná politika na štyri svetové strany je „absolútne zlyhanie“ a výsledky v tejto oblasti nemá žiadne. Poukázal na to, že premiér nič nevyrokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským či chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom v súvislosti s problémom s ropou. „Fico sa môže chodiť fotiť s lídrami jeho myšlienkového sveta po celom svete, ale hovoria zaňho výsledky, a tie výsledky neprinášajú nič,“ poznamenal Novotný. Myslí si tiež, že Smer-SD sa stáva pobočkou maďarskej strany Fidesz na Slovensku.
Premiér podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) háji v prípade ropy záujmy Maďarska či Ruska. „Vyzývame Roberta Fica, aby konečne začal hájiť slovenské záujmy. Nie ruské záujmy a nie imperiálne záujmy, teda Ruskej federácie alebo Viktora Orbána, ku ktorému sa pridal a ktorému sa teraz snaží pomáhať v jeho predvolebnej kampani, pretože vie, že keď Orbán prehrá voľby, tak zostane osamotený ako kôl v plote,“ povedal Krúpa.
Poslanec Karol Galek (SaS) upozornil na chaos v oblasti energií a pohonných látok. Obmedzenie spotreby nafty na čerpacích staniciach podľa neho spôsobí zastavenie stavebníctva na Slovensku, tranzitná doprava a ľudia prichádzajúci na Slovensko budú tankovať ešte pred hranicou SR. „Situácia je vážna, pohonných látok je na trhu nedostatok. Toto je chyba Roberta Fica, ktorý sa absolútne vykašľal na diverzifikáciu,“ podotkol Galek.