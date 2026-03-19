Maďarský premiér Viktor Orbán naďalej trvá na svojom vete 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, ktorú blokuje pre spory o dodávky ropy cez ropovod Družba.
Veto je ochotný stiahnuť až po ich obnovení. Vyjadril sa tak vo štvrtok pred príchodom na zasadnutie Európskej rady v Bruseli. TASR o tom informuje podľa portálu Euronews.
„Sme pripravení podporiť Ukrajinu, keď dostaneme našu ropu, ktorú nám blokujú. Do tej doby nevidím žiadne rozhodnutie, ktoré by bolo pre Ukrajinu priaznivé,“ povedal Orbán.
Maďarský premiér svoje veto odôvodňuje zastavením dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Ukrajina tvrdí, že zariadenie bolo poškodené počas ruských útokov 27. januára a pracuje na jeho oprave. Orbán spolu s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, a Kyjev obviňujú z politického vydierania.
Orbána pre tento postoj kritizuje viacero členských štátov, keďže pôžička už bola dohodnutá na decembrovom summite. Európska komisia tento týždeň oznámila, že odborníci vykonajú posúdenie ropovodu Družba priamo na mieste a predložia správu s návrhom možných riešení. Orbán tento krok odmietol ako nedostatočný.
„Čakáme na ropu. Všetko ostatné okolo sú iba rozprávky,“ povedal pred rokovaním lídrov EÚ a obnovenie dodávok ropy cez Družbu označil za „existenčnú záležitosť“ pre energetickú bezpečnosť Maďarska.