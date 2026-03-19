Nemecko by malo dôsledne rozširovať svoje vzťahy s krajinami, ktoré dodržiavajú zásady medzinárodného poriadku založeného na hodnotách. V stredu to počas návštevy Guatemaly vyhlásil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Uprostred globálnych kríz a konfliktov narastá pocit, že zaužívaný svetový poriadok čoraz viac ustupuje chaosu, povedal Steinmeier. Hoci to podľa jeho slov nie je možné zmeniť v krátkom čase, Nemecko sa musí meniacemu sa prostrediu prispôsobiť.
Steinmeier zdôraznil, že keďže spoľahlivosť a predvídateľnosť upadajú aj v dlhoročných partnerstvách, Nemecko musí hľadať a posilňovať vzťahy s krajinami, ktoré zdieľajú jeho hodnoty a s ktorými boli doteraz vzťahy nedostatočné.
V tejto súvislosti sú návštevy Latinskej Ameriky obzvlášť zmysluplné, povedal prezident v Guatemale.
V druhý deň svojej návštevy si Steinmeier prezrel slávne mayské ruiny v guatemalskom národnom parku Tikal, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Guatemale vyjadril úctu za jej úsilie zachovať pozostatky starovekej civilizácie a vyhlásil, že toto miesto je kľúčové pre pochopenie krajiny.
Svoju päťdňovú cestu po troch krajinách Latinskej Ameriky zakončí Steinmeier vo štvrtok v Mexiku, kde by sa mal stretnúť aj s prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou.