Kremeľ potvrdil, že rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny sú v súčasnosti pozastavené pre pokračujúcu konflikt na Blízkom východe.
Vo štvrtok o tom informoval ruský denník Izvestija a v stredu to oznámili aj predstavitelia Ukrajiny, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev bude napriek tomu ďalej pracovať v oblastiach investičnej a hospodárskej spolupráce. „Kirill Dmitrijev pokračuje v práci. Trojstranná skupina je pozastavená,“ citoval Peskova denník Izvestija.
Ruský denník píše, že pauza v rokovaniach a súčasná situácia v Iráne by mohla Kyjev dotlačiť ku kompromisom.
Pozastavenie rokovaní deň predtým potvrdil aj hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj. „Neboli ani zrušené, ani ukončené, iba odložené. Netreba za tým hľadať nič iné. Pozornosť USA sa v súčasnosti sústreďuje výlučne na Blízky východ,“ vysvetlil.
Doteraz sa uskutočnili tri kolá trojstranných mierových rokovaní za priamej účasti delegácií Ukrajiny, Ruska a USA – dve v Abú Zabí a jedno v Ženeve. Ďalšie kolo bolo pôvodne plánované na 5. - 9. marca v Abú Zabí, odložili ho však pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe.