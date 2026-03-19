Ursulu Andressovú preslávila v roku 1962 rola prvej filmovej partnerky Jamesa Bonda. O päť rokov neskôr hrala aj v špionážnej paródii Casino Royale a v priebehu kariéry si výdatne zahrala v snímkach po boku takých hviezd ako Jean-Paul Belmondo, Peter Sellers či Marcello Mastroianni. Švajčiarska herečka a bývalá modelka oslavuje dnes (19. marca) deväťdesiatku.
Bondovky sa v priebehu desaťročí stali kultovou záležitosťou strieborného plátna. Cestu k ich triumfálnemu ťaženiu pomohla otvoriť hneď v prvej snímke s názvom Dr. No pamätná scéna, v ktorej sa agent 007 v podaní Seana Conneryho preberie na pláži a z vody práve vychádza pôvabná zberateľka mušlí. Ikonická sekvencia s Andressovou okrem iného ešte viac spopularizovala bikiny, ktoré predtým do sveta filmu s úspechom priniesla Brigitte Bardotová.
Z Ostermundigenu do Hollywoodu
Ursula Andressová sa narodila 19. marca 1936 vo švajčiarskom Ostermundigene neďaleko Bernu. Po dokončení školy odišla do Paríža, kde absolvovala kurzy maľovania, sochárstva a tanca. Následne v Ríme vstúpila do sveta modelingu. Jej herecká kariéra odštartovala v polovici 50. rokov vo vedľajších úlohách troch filmov. V tom čase sa zoznámila s mladým hercom Johnom Derekom a po krátkej známosti sa vzali.
Na začiatku 60. rokov sa dostala do Hollywoodu so zmluvou od renomovaného štúdia Paramount. Zažiarila hneď v prvej veľkej úlohe – ako vôbec prvá z neskoršieho početného radu takzvaných bondgirls. Aj keď sa Dr. No v réžii Terenca Younga po svojej premiére v Londýne na jeseň 1962 celkovo nezaradil medzi okamžité filmové trháky a zbieral rôznorodé recenzie, mladá Ursula získala na Zlatých glóbusoch cenu pre nováčika roka.
Natáčanie filmu prebiehalo v transatlantickej spolupráci, americký kapitál sa spojil s britskou kreativitou a exotickými lokáciami. Scéna, v ktorej Honey Ryderová vystupuje z mora, sa nakrúcala v atraktívnom prostredí jamajskej pláže a divákov okamžite zaujala chladným šarmom švajčiarskej krásky. V neskorších rokoch sa táto scéna objavovala na čele rôznych ankiet, pričom aj prieskumy medzi samotnými ženami vzdávali hold Andressovej vystúpeniu v bielych bikinách.
Lásky, rozchody a slávni muži
Vtedajšie mediálne šialenstvo a stres z obrovskej popularity však po deviatich rokoch rozbili Andressovej manželstvo. Po jeho krachu začala randiť s Jeanom-Paulom Belmondom, s ktorým vytvorila pár v hlavnej úlohe známej snímky Muž z Hongkongu. To už mala na konte aj dve komédie, v ktorých sa predstavila po boku speváckych legiend Elvisa Presleyho a Franka Sinatru.
Nasledovalo plodné obdobie, keďže jej pôvab rezonoval a ponuky na hlavné alebo výrazné úlohy sa doslova hrnuli. Napriek silným hereckým obsadeniam to však často neboli mimoriadne diela. Z celkovej trinástky filmov v 60. rokoch sa len dva uchádzali o Oscara, a aj to len v kategórii filmovej piesne – komédia Čo je nové, mačička a špionážna paródia Casino Royale, v ktorej Andressová priniesla iný pohľad na svet Jamesa Bonda.
V 70. rokoch naďalej pomerne často nakrúcala. S Belmondom sa rozišla údajne po tom, ako ju požiadal o ruku. Partnerský život potom niekoľko rokov viedla s talianskym hercom Fabiom Testim. Ďalší výrazný zlom v jej živote nastal v roku 1980. Pri natáčaní filmu Súboj titanov sa zaľúbila do Harryho Hamlina a o 15 rokov mladšiemu hercovi ako 44-ročná porodila syna Dimitrija.
Ani život s mladým Američanom jej však nevydržal dlho. V 80. a 90. rokoch hrala už len v niekoľkých filmoch, no mala ďalšie romantické vzťahy, napríklad s brazílskym futbalovým reprezentantom Falcaom, hercom Gerardom Amatom či so spevákom Juliom Iglesiasom. Najdlhšie jej to vydržalo po boku budúceho regionálneho politika Fausta Fagoneho, ktorý mal v roku 1986 ako študent univerzity 20 rokov, zatiaľ čo ona 50.
Ursula Andressová predala v roku 2017 s výrazným ziskom svoj dom v Beverly Hills. Hoci predtým dlhé roky trávila veľa času aj na Floride, vo Virgínii a v Španielsku, od roku 2022 sa zdržiava prevažne vo svojom rímskom byte a v dome vo švajčiarskom Gstaade v blízkosti svojich súrodencov.