Americký generál Antonio A. Aguto, ktorý bol poverený koordináciou vojenskej pomoci pre Ukrajinu, čelí vážnemu bezpečnostnému škandálu. Podľa správy kontrolného úradu amerického ministerstva obrany zabudol utajované vojenské mapy vo vlaku v Poľsku. K incidentu došlo ešte v apríli 2024 počas jeho návratu z Ukrajiny.
Vyšetrovanie ukázalo, že generál s citlivými dokumentmi nenarábal v súlade s prísnymi predpismi a nijako ich nezabezpečil. Stratené mapy sa našťastie podarilo získať späť až po návrate vlaku na Ukrajinu, kde ich urýchlene zaistili pracovníci amerického veľvyslanectva. Samotný Aguto za tento incident už prevzal plnú zodpovednosť.
Alkohol a otras mozgu
Aguto v tom čase viedol dôležitú americkú skupinu Security Assistance Group-Ukraine, ktorá priamo zabezpečuje výcvik a logistickú podporu ukrajinských ozbrojených síl.
Okrem straty tajných dokumentov však vyšetrovanie zistilo aj ďalšie závažné pochybenia. Generál podľa inšpekcie porušil pravidlá americkej armády týkajúce sa konzumácie alkoholu. Počas služby na Ukrajine navyše po páde utrpel otras mozgu, čo podľa záverov kontroly priamo ovplyvnilo jeho schopnosť riadne vykonávať služobné povinnosti.