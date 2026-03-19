Iránske útoky spôsobili rozsiahle škody v katarskom priemyselnom centre, uviedla vo štvrtok štátna energetická spoločnosť. Iránska armáda už predtým prisľúbila, že po americko-izraelskom útoku na plynárenské zariadenie v južnom Iráne zaútočí na energetickú infraštruktúru v celom Perzskom zálive.
Zbor islamských revolučných gárd v Iráne ešte v stredu vyzval na evakuáciu niekoľkých kľúčových ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Katare.
Odveta za útok na Južný Párs
Spojené štáty a Izrael predtým v stredu v rámci svojej vojenskej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje. Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Tento útok následne rázne odsúdila aj samotná Dauha.
Katarská štátna plynárenská spoločnosť QatarEnergy uviedla, že po tom, čo sa jej zariadenia v priemyselnom centre Ras Laffan na severnom pobreží štátu stali cieľom raketových útokov, boli na miesto okamžite nasadené pohotovostné tímy na zvládnutie vzniknutých požiarov. Katarské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení doplnilo, že išlo o „brutálny iránsky útok“, ktorý predstavuje „priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť“.
Rezort obrany v Dauhe neskôr spresnil, že protivzdušná obrana zachytila dve iránske balistické rakety mieriace priamo na Ras Laffan, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na ľudských životoch. Civilná obrana zároveň potvrdila, že rozsiahly požiar sa už podarilo dostať pod kontrolu.