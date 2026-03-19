Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval na okamžité moratórium na útoky proti civilnej infraštruktúre. Urobil tak po tom, ako telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním o úderoch, ktoré v uplynulých hodinách zasiahli kľúčové energetické zariadenia v Iráne a Katare.
„Práve som hovoril s emirom Kataru a prezidentom Trumpom v súvislosti s útokmi, ktoré dnes zasiahli zariadenia na ťažbu a spracovanie plynu v Iráne a Katare,“ napísal Macron vo svojom príspevku na sociálnej sieti X.
Vzájomné ostreľovanie plynárenských uzlov
Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy ešte v stredu oznámila, že jej zariadenia v katarskom priemyselnom centre Ras Laffan zasiahli raketové útoky vypálené z Iránu. Tie závažne poškodili tamojšiu infraštruktúru. Útok Teheránu nasledoval bezprostredne po tom, čo Spojené štáty a Izrael v rámci svojej vojenskej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs na pobreží Perzského zálivu v južnom Iráne.
„Je v spoločnom záujme bezodkladne zaviesť moratórium na útoky zamerané na civilnú infraštruktúru, najmä tú energetickú a vodnú. Civilné obyvateľstvo a jeho základné potreby, ako aj bezpečnosť dodávok energie, musia byť chránené pred eskaláciou vojnového konfliktu,“ dodal francúzsky prezident k mimoriadne napätej situácii na Blízkom východe.