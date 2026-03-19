Slovensko a Maďarsko vyjadrili znepokojenie nad medializovanými informáciami o vyslaní odborníkov z Európskej komisie na miesto údajného poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. Prekáža im, že sa tak udialo bez prítomnosti slovenských a maďarských expertov a bez upovedomenia ktorejkoľvek z týchto krajín.
V liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej to uviedli ministri zahraničných vecí Slovenska a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó. Úniu zároveň vyzvali, aby bezprostredne vyvinula tlak na ukrajinskú stranu s cieľom vyriešiť napätú situáciu okolo dodávok ropy.
Päťdesiat dní bez prístupu a protichodné správy
Ukrajinské médiá tento týždeň uviedli, že skupina odborníkov z EÚ navštívi úsek ropovodu Družba, ktorý podľa Kyjeva poškodil ruský útok v meste Brody koncom januára. Odvtedy cez ropovod netečie ruská ropa na Slovensko ani do Maďarska. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj však vzápätí reagoval, že Ukrajina zatiaľ nemá žiadne informácie o tejto európskej misii.
Blanár a Szijjártó v liste von der Leyenovej zdôraznili, že návštevu európskych odborníkov bez zapojenia dotknutých štátov považujú za nedostatočný krok.
„Dnes je to 50 dní, odkedy malo podľa Ukrajiny dôjsť k údajnému znefunkčneniu samotného ropovodu. A napriek tomu, že od začiatku žiadame, aby mali naši experti prístup k obhliadke tohto miesta, ukrajinská strana nás k ropovodu stále nepustila, čo považujeme za absolútne neakceptovateľné,“ uviedol Blanár s tým, že nezapojenie domácich odborníkov vyvoláva vážne otázky nad vierohodnosťou a objektívnosťou akýchkoľvek záverov.
Sklamanie z Bruselu a sľuby o oprave
Slovenská a maďarská diplomacia v liste vyjadrili „sklamanie z neochoty a neschopnosti inštitúcií EÚ dôsledne presadzovať záujmy členských štátov voči Ukrajine“. Pripomenuli, že energetická bezpečnosť strednej Európy už i tak čelí bezprecedentným výzvam v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe.
„Zo strany Komisie sme očakávali oveľa aktívnejší a razantnejší prístup, preto žiadame európske inštitúcie, aby vytvorili nevyhnutný tlak na ukrajinskú stranu bez akéhokoľvek zdržiavania v záujme koordinovaného, transparentného a rýchleho vyriešenia tejto akútnej situácie,“ zhodli sa ministri.
Predseda Európskej rady António Costa a von der Leyenová už predtým v spoločnom liste ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému napísali, že Ukrajina prijala od EÚ ponuku technickej pomoci. Zelenskyj následne odpovedal, že opravy na ropovode Družba sa chýlia ku koncu a poškodená čerpacia stanica bude plne funkčná do poldruha mesiaca.