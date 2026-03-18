Český premiér Andrej Babiš by chcel ísť na júlový samit NATO v Ankare namiesto prezidenta Petra Pavla. V stredu to uviedol v rozhovore pre Českú televíziu s odôvodnením, že on bude lepšie vysvetľovať, prečo Česká republika nemohla dať na obranu viac peňazí. Zvykom doteraz bolo, že Česko na samitoch Aliancie zastupovala hlava štátu.
„Ja si myslím, že bude najlepšie, keď tam pôjdem ja s Macinkom, pretože my to budeme vysvetľovať lepšie než pán prezident, ktorý nás za to kritizuje,“ povedal Babiš, pričom odkazoval na ministra zahraničných vecí Petra Macinku. Na priamu otázku, či už počíta s tým, že na samit pocestuje on, odpovedal kladne.
Pavel o ničom nevedel
Prezidenta Babišove slová prekvapili a na zmenu dlhoročných zvyklostí nevidí dôvod. Upozornil, že hoci spolu v utorok hodinu rokovali, premiér sa o tomto zámere vôbec nezmienil.
„Mali sme spolu včera dlhé rokovanie, kde sme hovorili o mnohých koordinačných opatreniach, a nič také nezmienil. Predpokladám, že na takú zmenu by mal byť pádny dôvod a ja žiadny taký zatiaľ nevidím. Budem sa o tom rád s pánom premiérom rozprávať,“ dodal Pavel.
Samit Severoatlantickej aliancie sa uskutoční 7. a 8. júla v tureckej Ankare. Okrem prezidenta býva štandardne súčasťou delegácie aj minister zahraničných vecí a minister obrany.