Európska únia a Ukrajina sa pri riešení problému s ropovodom Družba podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa iba pretvarujú. Šéf maďarskej diplomacie v stredu vyhlásil, že Brusel a Kyjev hľadanie kompromisu len predstierajú a celý proces označil za obrovský podfuk.
Hľadanie spoločného riešenia je podľa Szijjártóa podvod, pričom tvrdí, že zástupcovia v Bruseli aj Ukrajinci klamú a bez zábran hovoria nezmysly.
„Dnes ráno nás Európska komisia informovala, že už má na mieste, alebo aspoň teda v Kyjeve, takzvanú expertnú delegáciu. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí však vzápätí uviedol, že nevie o žiadnej expertnej delegácii prichádzajúcej na Ukrajinu,“ opísal situáciu minister. Zároveň podotkol, že Brusel rázne zamietol žiadosť o účasť maďarských a slovenských expertov na práci tejto skupiny.
„Požadujeme, aby Brusel a Kyjev okamžite ukončili túto frašku a prestali sa na nás pozerať ako na hlupákov, keďže s istotou vieme, že ropovod je absolútne funkčný. Preto žiadame, aby sa okamžite obnovila preprava ropy ropovodom Družba na Slovensko a do Maďarska,“ dodal Szijjártó.
Ukrajina o bruselskej misii nevie
Slová maďarského ministra čiastočne potvrdzuje aj oficiálne stanovisko z Kyjeva. Ukrajina podľa neho zatiaľ nemá žiadne informácie o misii EÚ s poverením oboznámiť sa s mierou poškodenia ropovodu Družba na jej území. Na stredajšom brífingu to uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj s tým, že netuší, odkiaľ pochádzajú dátumy konania a podrobnosti o spomínanej misii.
Konflikt medzi Ukrajinou a Maďarskom sa vyostril po nedávnom ultimáte maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten odblokovanie financií EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur priamo podmienil obnovením tranzitu ruskej ropy cez Družbu. Európska komisia v reakcii na to prisľúbila pripravenosť pomôcť s opravou poškodeného úseku.