Jednu obeť si v stredu vyžiadalo zrútenie kabíny lanovky vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Engelberg. Kabínka sa zrejme v silnom vetre uvoľnila z lana a spadla na zasnežený svah, po ktorom sa kĺzala ešte niekoľko desiatok metrov. V kabíne pre osem ľudí sa v čase nešťastia nachádzala iba jedna osoba, 61-ročná miestna obyvateľka, ktorá pád neprežila.
K tragickej nehode došlo krátko po jedenástej hodine dopoludnia za medzistanicou Trübsee v nadmorskej výške približne 2000 metrov. Náročný terén a nepriaznivé počasie výrazne sťažovali prácu záchranným a policajným zložkám.
Evakuácia strediska a orkán
Bezprostredne po páde kabíny museli úrady evakuovať lyžiarov a snoubordistov nachádzajúcich sa v ostatných kabínach na lane, ako aj ľudí priamo na lyžiarskych svahoch. Kabínková lanovka v stredisku Engelberg je dlhá takmer 1900 metrov a hostí bežne vyváža na zjazdovky do výšky približne 2400 metrov nad morom.
Švajčiarska meteorologická služba MeteoSchweiz vydala pre túto oblasť na stredu výstrahu pred silným vetrom. Jeho nárazy mohli na exponovaných miestach v nadmorskej výške nad 1800 metrov dosahovať rýchlosť až 130 kilometrov za hodinu.
Samotné stredisko Engelberg sa nachádza v kantóne Obwalden. K nehode však geograficky došlo už na území susedného kantónu Nidwalden, preto tragédiu a jej presné príčiny vyšetruje tamojšia polícia.