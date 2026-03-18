Ministerka hospodárstva Denisa Saková verí, že vládna koalícia zostane funkčná aj po definitívnom vylúčení poslanca Jána Ferenčáka zo strany Hlas-SD. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zasa zdôraznil, že sa naďalej bez problémov plní programové vyhlásenie vlády. Obaja ministri to uviedli v stredu po rokovaní vládneho kabinetu.
„Skúsme veriť v to, že koalícia bude funkčná,“ odpovedala Saková na novinársku otázku, ktorá sa týkala aj fungovania koalície vzhľadom na trojicu poslancov okolo Rudolfa Huliaka.
Minister Šaško pri presadzovaní legislatívy v parlamente neeviduje žiadny problém. „Moje zákony, a myslím si, že aj zákony koalície ako celku, prechádzajú často tou istou väčšinou ako pri vzniku tejto koalície,“ vyhlásil.
Ferenčák hovorí o perzekúcii
Vládna strana Hlas-SD Ferenčáka nedávno vylúčila zo svojich radov na základe podnetu od okresnej organizácie v Kežmarku. Návrh následne schválila krajská rada v Prešovskom kraji a definitívne ho potvrdilo predsedníctvo strany. Samotný poslanec tento krok vníma ako politickú perzekúciu. Odkázal, že v parlamente bude po novom podporovať už len tie legislatívne návrhy, ktoré sú v prospech občanov, a na podporu iných nevidí dôvod.
Ferenčák odišiel z poslaneckého klubu Hlasu-SD už koncom vlaňajška. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh vlastných straníckych kolegov odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.
Už vtedy argumentoval, že nedokáže zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii, no deklaroval, že radovým členom strany zostáva. Stranícky šéf Matúš Šutaj Eštok v tom čase tvrdil, že nemá ambíciu poslanca zo strany vylúčiť, hoci otvorene kritizoval niektoré jeho kroky z posledného obdobia.