Vláda v stredu prijala mimoriadne nariadenie, ktorým na nasledujúcich 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na slovenských čerpacích staniciach. Štát dočasne obmedzuje aj jej vývoz do zahraničia a pre vozidlá s cudzími evidenčnými číslami zavádza osobitné, drahšie ceny. Po rokovaní kabinetu to uviedol premiér Robert Fico.
Premiér pripomenul, že vláda musela už skôr vyhlásiť stav ropnej núdze. Dôvodom bola potreba dodávať rafinérii Slovnaft ropu aj priamo zo štátnych zásob. Práve táto mimoriadna situácia umožňuje kabinetu prijímať ďalšie krízové opatrenia na obmedzenie spotreby motorovej nafty.
Nákupná turistika a vyschnuté pumpy
Zámerom nariadenia je ochrana domácich zásob pohonných látok. Na všetkých čerpacích staniciach bude po novom platiť osobitná cena nafty pre vozidlá registrované mimo územia Slovenska. Stanovená bude ako priemer cien v susednom Rakúsku, Česku a Poľsku.
„Došlo k situácii, že na severe Slovenska doslova vyschli desiatky čerpacích staníc. Cena je v porovnaní s Poľskom podstatne nižšia a občanom susedného štátu sa oplatilo prísť k nám za nákupnou turistikou,“ vysvetlil situáciu Fico. „Spôsobuje to nestabilitu, a preto sme pristúpili k obmedzujúcim opatreniam, ktoré sú pomerne kategorické, až extrémne. Pravdepodobne iná cesta v stave, kedy nám pán Zelenský tak pomáha, ani neexistuje,“ konštatoval uštipačne na adresu ukrajinského prezidenta.
Výnimky pre záchranárov a dĺžka obmedzení
Schválené vládne nariadenie bude zatiaľ platiť 30 dní od jeho zverejnenia v Zbierke zákonov. Zároveň však premiér avizoval, že ak to bude nevyhnutné, kabinet jeho účinnosť predĺži. Nariadenie logicky obsahuje aj výnimky. Obmedzenia sa netýkajú polície, armády, hasičov či záchrannej služby. Ministerstvo hospodárstva navyše môže osobitným rozhodnutím určiť aj ďalšie vozidlá, ktoré z pravidiel vynechá.
„Predpokladám, že budú pokusy toto nariadenie obchádzať. Vždy je to tak, ale vo všeobecnosti si myslím, že opatrenie bude mať svoj efekt a trošku utlmíme nákupnú turistiku, ktorú dnes pociťujeme,“ zhodnotil šéf vládneho kabinetu.
Fico na záver opätovne odmietol kritiku opozície, že na Slovensku sú príliš vysoké ceny pohonných látok. „Slovensko má naftu najlacnejšiu vo V4 a podstatne lacnejšiu ako v Rakúsku. Pokiaľ ide o benzíny, tam sme na rovnakej cenovej úrovni ako ostatné štáty V4. Tento politický cieľ vlády mienime dodržiavať aj v nasledujúcich dňoch,“ uzavrel premiér.