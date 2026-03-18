Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v tejto chvíli nie je zástancom toho, aby sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup politických strán do Národnej rady. Informácie o chystanom zvyšovaní kvóra označil za novinársku kačicu. Vie si však predstaviť diskusiu o združovaní strán do väčších blokov.
„Je to taká istá kačica ako to, že by som mohol byť ministrom spravodlivosti, takže nie, určite nie,“ odpovedal Gašpar novinárom na otázku, či sa v koalícii reálne rieši návrh na zvýšenie kvóra. „V tejto chvíli nie,“ dodal na margo toho, či by bol za takúto zmenu osobne.
„Myslím si, že keď treba uvažovať o nejakej zmene volebného systému, treba sa baviť o tom, ako zaviesť systém, ktorý bude viac združovať strany možno do nejakých blokov – to, čo hovorí Robert Fico. Lebo aj táto trojkoalícia má svoje problémy a nieto ešte štvor- a päťkoaličné vlády. To je potom o predčasných voľbách a o neschopnosti vládnuť,“ vyhlásil podpredseda parlamentu.
Opozícia varuje pred obmedzením súťaže
Hnutie KDH v stredu informovalo, že koalícia má chystať zmenu, podľa ktorej by sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup do parlamentu z doterajších päť na sedem a možno až desať percent. Podľa kresťanských demokratov o tom hovoria priamo vládni poslanci. KDH to považuje za závažné obmedzenie volebnej súťaže, pretože by vo voľbách prepadlo niekoľko stoviek tisíc hlasov.
Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka následne vyhlásil, že ak by koalícia schválila zvýšenie kvóra, progresívci ponúknu opozičným partnerom vytvorenie širokej predvolebnej koalície pre najbližšie parlamentné voľby.
Ministerstvo vnútra zmenu neplánuje
„Ministerstvo vnútra zmenu kvóra na vstup do Národnej rady neplánuje. K potenciálnym návrhom poslancov sa nebudeme vyjadrovať,“ reagoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Premiér Robert Fico v minulosti viackrát hovoril o potrebe diskusie k zmene volebného systému. Spomínal zvýšenie volebnej kaucie či zvýšenie kvóra pre vstup do parlamentu pre strany aspoň na úroveň siedmich percent.
Ministerstvo vnútra už cez leto minulého roka pripravilo novelu, ktorá riešila napríklad spomínané zvýšenie volebnej kaucie či zmenu štátneho príspevku pre strany. „Predmetný návrh novely zákona o politických stranách je v štádiu vyhodnocovania pripomienok po medzirezortnom pripomienkovom konaní a prípadné predloženie do ďalšieho štádia legislatívneho procesu bude závisieť od politickej dohody,“ dodal hovorca rezortu.