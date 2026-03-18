Nezaradený poslanec Národnej rady Ján Ferenčák vníma svoje vylúčenie z koaličného Hlasu-SD ako perzekúciu a pomstu lídra strany Matúša Šutaja Eštoka. Podľa vlastných slov tento krok očakával. V parlamente po novom plánuje podporovať len tie legislatívne návrhy, ktoré budú v prospech občanov.
„Očakával som to. Je to odkaz pre všetkých členov, že iný názor ako názor predsedu strany je neprípustný. A všetci tí, ktorí budú hovoriť inak, budú perzekvovaní a vylúčení,“ skonštatoval Ferenčák. Myslí si, že k rozhodnutiu o jeho vyhodení dospel Šutaj Eštok s úzkym vedením ešte vlani, no hľadali len spôsob, ako to urobiť nepriamo. „Najlepšie je vylúčiť ma na základe podnetu nejakej okresnej organizácie, kde v skutočnosti nie sú ani členovia,“ dodal.
Na novinársku otázku, či bude po vylúčení naďalej podporovať vládnu koalíciu, zopakoval, že zahlasuje len za návrhy v prospech občanov. Zároveň potvrdil, že zatiaľ nedostal ponuku na spoluprácu od iných politických subjektov. „Budem potrebovať nejaký čas a priestor, aby som si premyslel, aké bude moje ďalšie pôsobenie na politickej scéne,“ poznamenal.
Odchod z klubu a definitívne vylúčenie
Vládna strana Hlas-SD Ferenčáka vylúčila na základe podnetu od okresnej organizácie v Kežmarku. Návrh následne schválila krajská rada v Prešovskom kraji a definitívne ho potvrdilo predsedníctvo strany.
Ferenčák odišiel z poslaneckého klubu Hlasu-SD už koncom vlaňajška. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh vlastných straníckych kolegov odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Vtedy argumentoval, že nedokáže zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii, no deklaroval, že radovým členom strany zostáva.
Šutaj Eštok v tom čase tvrdil, že nemá ambíciu poslanca zo strany vylúčiť, hoci kritizoval niektoré jeho kroky z posledného obdobia.