Užívanie lieku Wegovy päťnásobne viac zvyšuje riziko náhlej straty zraku.
Informuje o tom výskum publikovaný v British Journal of Ophtalmology, ktorý porovnával účinky Wegovy s Ozempicom.
Wegovy, Ozempic a im podobný Rybelsus sa užívajú na zníženie hladiny cukru v krvi, spomalenie trávenia a zmiernenie chuti do jedla. Pri užívaní Wegovy však môže dôjsť k poškodeniu zrakového nervu v dôsledku jeho nedokrvenia. Porucha známa ako „Naion“ pritom ohrozuje viac mužov ako ženy.
Príznaky Naion:
- náhla a bezbolestná strata zraku,
- slabšie vnímanie farieb
- strata zraku po prebudení
- strata zraku v jednom oku (väčšinou neskôr zasiahne aj druhé oko)
- rozmazané videnie najmä v spodnej polovici zorného poľa
Hlavnou príčinou závažného vedľajšieho účinku užívania Wegovy je podľa vedcov látka semaglutid, ktorú obsahuje. Riziko vzniku Naion pritom stúpa s rýchlejším a intenzívnejším chudnutím.
Pred liekom varujú aj v Európe
Pred užívaním liekov s obsahom semaglutidu varovala aj Európska lieková agentúra (EMA) ešte v roku 2025. Tá vo vyhlásení žiadala, aby bol vznik Naion zapísaný do zoznamu „veľmi zriedkavých“ vedľajších účinkov.
EMA sa pritom odvoláva na predošlé výskumy, ktoré potvrdili vyššie riziko poruchy zraku pri užívaní lieku u dospelých s cukrovkou. „Údaje z klinických testov tiež ukazujú na mierne vyššie riziko vzniku poruchy u ľudí, ktorí užívajú semaglutid, v porovnaní s tými, ktorí užívajú placebo,“ píše EMA.
Úrad odporučil pacientom, aby v prípade náhlej straty zraku alebo rýchleho zhoršovania kvality zraku pri liečbe semaglutidom okamžite kontakatovali lekára. „V prípade potvrdenia Naion by sa liečba semaglutidom mala prerušiť,“ dodala EMA.