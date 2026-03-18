Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že keby sa Spojené štáty s Berlínom poradili ohľadom americko-izraelskej vojny proti Iránu, krajina „by im odporučila tento krok neuskutočniť“. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„S Izraelom a Spojenými štátmi zdieľame cieľ, že Irán už nemôže predstavovať v budúcnosti nijakú hrozbu, ani pre Izrael, ani pre susedné štáty v regióne,“ vyhlásil Merz v nemeckom parlamente.
„Po celé roky a desaťročia porušoval iránsky režim jedno pravidlo za druhým, šíril teror po celom svete a destabilizoval susedné krajiny. Tento režim nesie zodpovednosť za súčasnú krízu v regióne,“ povedal kancelár.
„Zároveň sme však dali jasne najavo, že máme stále veľa otázok týkajúcich sa tejto vojny,“ dodal Merz s tým, že USA a Izrael nepredložili „žiadny presvedčivý plán, ako by táto operácia mohla uspieť“.
Washington podľa Merza s Nemeckom o tomto konflikte nehovoril, no keby tak spravil, Berlín „by mu odporučil tento krok neuskutočniť“. „Pokiaľ bude vojna pokračovať, nebudeme sa na nej podieľať,“ prisľúbil a vyzval na jej čo najrýchlejšie ukončenie.
„Európa má záujem o rýchle ukončenie vojny, o zabránenie ďalšej regionálnej eskalácii a o to, aby sa zabránilo rozpadu Iránu ako štátu,“ konštatoval Merz.
Takýto kolaps by podľa slov nemeckého kancelára „vážne ohrozil našu bezpečnosť... mal by negatívne dôsledky na naše dodávky energií a mohol by potenciálne vyvolať masívne migračné toky“.