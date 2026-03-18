Uznesenie vlády, ktorým kabinet ešte v roku 2024 zvýšil paušálne náhrady členom vlády, je v rozpore s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, a teda aj s Ústavou SR.
Je o tom presvedčené opozičné KDH. Vyzýva preto vládu, aby toto uznesenie zmenila či zrušila. Ak k tomu nedôjde, hnutie plánuje iniciovať podanie na Ústavný súd (ÚS) SR.
KDH trvá na tom, že pravidlá musia platiť pre všetkých rovnako. „Uznesenie vlády nesmie byť v priamom rozpore s ústavným zákonom, ani ho obchádzať, ani ho mariť. Som presvedčený, že vláda uznesením, ktorým rozhodla o zvýšení paušálnych náhrad takým spôsobom, že fakticky znemožnila uplatňovanie dlhovej brzdy na platy ústavných činiteľov, členov vlády, zmarila naplnenie ústavného zákona,“ vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR podpredseda KDH Viliam Karas.
Pripomenul, že ústavný zákon o dlhovej brzde stanovuje viaceré sankcie za nadmerne vysoký verejný dlh, aký Slovensko už dlhšie dosahuje. Jednou z nich je zmrazenie platov členov vlády. K tomu aj došlo, vláda však zároveň zvýšila paušálne náhrady o viac ako 250 %, členovia kabinetu tak reálne zarábajú oveľa viac ako v minulosti. Navyše uznesenie obsahuje aj automatické zvyšovanie náhrad, k čomu má dôjsť aj tento rok.
Hnutie preto vyzvalo prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby požiadal predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) o zosúladenie uznesenia s ústavným zákonom tak, aby sa zmrazenie platov reálne vzťahovalo aj na členov kabinetu. „Slovensko nemôže byť krajinou, kde sa šetrenie týka iba občanov, ale nie predstaviteľov výkonnej moci. Ak prezident tento krok neurobí, alebo vláda nepristúpi k náprave, obrátime sa na Ústavný súd SR so žiadosťou o výklad a posúdenie, či vláda tento zákon neobchádza,“ dodal Karas.
Podľa poslanca NR SR za KDH Jozefa Hajka vládna koalícia dopláca na svoje nekompetentné hospodárenie. „Po apríli, keď Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejní údaje za minulý rok, bude mať vládny kabinet opäť ústavnú povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Prvú takúto povinnosť mali už v novembri 2025, no arogantne ju odignorovali. Teraz tak budú mať na stole rovno dve nesplnené povinnosti,“ pripomenul.
Poukázal tiež na to, že vláda by mala v zmysle dlhovej brzdy predložiť na jeseň parlamentu návrh štátneho rozpočtu, ktorý bude vyrovnaný alebo prebytkový. „Sme veľmi zvedaví, ako chce k tomuto pristúpiť vláda, či aj v tomto prípade nebude rešpektovať ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, alebo sa z toho bude nejako vykrúcať,“ dodal Hajko.