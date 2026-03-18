Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas návštevy Španielska vyzval Európsku úniu, aby prekonala veto Maďarska vo veci sľúbenej pôžičky pre jeho krajinu vo výške 90 miliárd eur.
Ukrajina sa spolieha na to, že EÚ nájde v riešenie, lebo alternatívy k tejto pôžičke niet, uviedol. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Maďarsko už dohodnutú pôžičku na roky 2026 až 2027, ako aj prijatie 20. balíka protiruských sankcií, blokuje sčasti pre zastavenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba.
Zelenskyj považuje otázku pôžičku za hlavnú tému nadchádzajúceho summitu lídrov krajín EÚ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a v piatok v Bruseli. Uviedol, že je nespravodlivé, že sa jej poskytnutie Ukrajine zdržuje, čo si podľa neho uvedomuje väčšina európskych krajín. Ukrajinský prezident už predtým označil postoj Maďarska za vydieranie.
Pôžičku EÚ pre Ukrajinu má tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur. Druhou časťou je všeobecná podpora fungovania ukrajinského štátu a základných verejných služieb, na ktorú má ísť zvyšných 30 miliárd eur.
„Naozaj počítame s tým, že krajiny a EÚ nájdu spôsob, ako tento problém vyriešiť,“ povedal počas návštevy v Madride, kde rokoval so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Neskôr v stredu sa má stretnúť aj s kráľom Filipom VI.
Sánchez v stredu vyhlásil, že vojna na Blízkom východe nijako neovplyvní postoj Španielska k podpore Ukrajiny v jej boji proti Rusku. Španielsky premiér zároveň oznámil plán bilaterálnej podpory pre Ukrajinu vo výške jednej miliardy eur na rok 2026. Madrid a Kyjev tiež uzavreli dohody v oblasti spoločnej výroby vojenského materiálu vrátane dronov, rakiet a radarov.