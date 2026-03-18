Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s prideľovaním eurofondov z výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na sociálne inovácie.
Podozrenia sa týkajú korupcie, subvenčného podvodu či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na stredajšom brífingu pred Generálnou prokuratúrou SR o tom informovali poslanci PS.
PS tvrdí, že časť financií mohla smerovať k subjektom s väzbami na stranu Hlas-SD, pričom z celkovej sumy desiatich miliónov eur mali takmer tri milióny získať dve konzorciá s takýmito prepojeniami. MPSVR neskôr objasnilo, že spomínaným subjektom poskytlo dotáciu v celkovej výške 584.000 eur.
Ide podľa hnutia o osoby pôsobiace v strane či jej podporovateľov. Poukazuje zároveň na to, že tieto organizácie vznikli krátko pred výzvou alebo zmenili svoju činnosť. Opoziční poslanci zároveň hovoria o možnom konflikte záujmov a vyzývajú na dôkladné prešetrenie prípadu, ako aj na vyvodenie politickej zodpovednosti.
Ministerstvo obvinenia odmieta
MPSVR odmietlo akékoľvek obvinenia zo strany PS. „Podávanie prázdnych a politicky motivovaných trestných oznámení je už tradičným folklórom tejto opozície. Práve opoziční politici pritom boli v tejto téme usvedčení z viacerých preukázateľných lží,“ reagovalo ministerstvo práce. Zároveň uviedlo, že spoločný európsky mechanizmus vylučuje možnosti zasahovania ministerstva do procesu schvaľovania projektov.
„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je jedným z najúspešnejších orgánov pri čerpaní eurofondov a aj pri tejto výzve postupovalo maximálne transparentne, v súlade so zákonom a európskymi pravidlami,“ dodal rezort.