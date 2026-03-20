Vo viacerých amerických štátoch počas utorkového (17. 3.) rána začuli hlasný tresk.
Informoval o tom portál ABC News, podľa ktorého bolo hluk počuť najmä v Ohiu, ale aj v Pennsylvánii, Kentucky či Virgínii. Naozaj šlo o meteorit? Čo hovorí NASA?
Meteorológovia: Išlo o meteor. Čo hovorí NASA?
Na hluk a ohnivú guľu na nebi reagovala pittsburghská pobočka Národnej meteorologickej služby USA. Tá na Facebooku zverejnila príspevok, v ktorom informovala o pravdepodobnom páde meteoru.
„Dostávame hlásenia o hlasnom tresku a ohnivej guli na oblohe v častiach západnej Pennsylvánie a východného Ohia. Satelitné snímky naznačujú, že môže ísť o meteor vstupujúci do zemskej atmosféry.“
Padajúci vesmírny objekt zachytil na kameru jeden zo zamestnancov úradu:
One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti— NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026
O páde meteoru hovorí aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Jeho zamestnanec Bill Cooke v rozhovore pre portál News 5 Cleveland potvrdil, že vesmírny objekt sa pohyboval rýchlosťou vyše 20 tisíc metrov za sekundu.
Objekt podľa NASA dosahoval obvod takmer 2 metre a vážil asi 7 ton. Pri vstupe do atmosféry sa však rozpadol na menšie kúsky.
Planetológ Ralph Harvey sa podľa News 5 Cleveland domnieva, že viaceré kúsky telesa dopadli na zem. Ich hľadanie je však pomerne náročné.
„Nečakajte, že vonku nájdete kráter s dymiacou sa skalou. Tak to nie je. Meteority sú po páde na zem pomerne chladné. Dajú sa zodvihnúť.“
Meteor, meteorit alebo meteorid?
Padajúce hviezdy majú vo vedeckých kruhoch niekoľko odborných pomenovaní, ktoré sa zvyknú nesprávne zamieňať. Na túto skutočnosť dávnejšie poukázala NASA, ktorá na webe vysvetlila rozdiely medzi meteormi, meteoritmi a meteoridmi.
- Meteor: naozajstná „padajúca hviezda“. Meteor sa pri prelete zemskou atmosférou rozpadne a zhorí. Na zem nedopadnú žiadne jeho kúsky.
- Meteorit: pozostatok vesmírneho telesa, ktoré „prežije“ prelet zemskou atmosférou.
- Meteorid: vesmírny kameň, ktorý sa pohybuje vo vesmíre. Väčšie meteoridy sa nazývajú asteroidy.
Na Zem denne dopadne asi 48,5 tony meteoritického materiálu, tvrdí NASA. Takmer všetok sa zničí pri prechode zemskou atmosférou, čo môžeme za vhodných podmienok pozorovať ako „padajúce hviezdy“.
Optimálne podmienky na pozorovanie „padajúcich hviezd“ sú v noci najmä počas novu Mesiaca. Zvyčajne je možné pozorovať niekoľko meteorov za hodinu. Ak je toto číslo vyššie, môžeme už hovoriť o meteorickom roji. K tým najznámejším patria najmä Perzeidy, ktoré zo zeme pozorujeme každý rok v auguste.