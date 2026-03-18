Rusko v stredu odsúdilo film Pán Nikto proti Putinovi, ktorý cez víkend získal cenu Oscar americkej filmovej akadémie ako najlepší celovečerný dokumentárny film.
V prvej oficiálnej reakcii na získanie prestížnej ceny Moskva uviedla, že vo filme boli deti natáčané bez súhlasu rodičov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Poradný orgán prezidenta Vladimira Putina Rada pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva uviedol, že v dokumente boli „použité zábery maloletých bez súhlasu ich rodičov“. Vznikli ako „interný záznam školských aktivít na vzdelávacie účely“, ale potom boli použité na komerčné účely.
Rada uviedla, že požiadala americkú filmovú Akadémiu a UNESCO o začatie vyšetrovania. Štátom kontrolované médiá v Rusku ocenenie filmu Oscarom doteraz do značnej miery ignorovali.
Učiteľ a vedúci videokrúžku na škole v juhouralskom meste Karabaš Pavel Talankin na príkaz vedenia školy zaznamenával na video propagandistické vlastenecké akcie a vyučovacie hodiny. Školské úrady ich spolu so zmenou osnov zaviedli do vyučovania po začiatku agresie proti Ukrajine vo februári 2022.
Talankin neskôr utiekol z Ruska aj so svojimi zábermi a v spolupráci s americkým režisérom Davidom Borensteinom z nich vznikol ocenený film o propagande v ruskej spoločnosti a jej militarizácii už od malých detí. Dnes žije v Českej republike.
Ruský režisér Nikita Michalkov 13. marca vo svojom televíznom programe „Besogon“ o Talankinovi povedal, že vo filme „pravdepodobne prinútil deti spievať hymnu hlasnejšie, vztýčiť vlajku vyššie a predniesť vlastenecké prejavy, aby ilustroval ideologické násilie páchané na školákoch“. Upozornil na to ruský web Viorstka.
Talankina označil za rovnakého zradcu ako bol Grigorij Rodčenkov, ktorý v roku 2016 odhalil rozsiahly systematický štátny doping v Rusku a manipulácie počas olympiády v Soči. Pre obavy o život utiekol do USA, kde sa stal chráneným svedkom a vystupoval aj v dokumente Icarus, ktorý získal Oscara v roku 2018.
Michalkov je jedným z troch sovietskych/ruských režisérov, ktorí získali Oscara za najlepší cudzojazyčný film. V roku 1995 ho ocenili za Utomľonnyje solncem (Unavení slnkom), v ktorom bol aj spoluscenáristom a zahral si aj hlavnú rolu vojenského veliteľa Kotovova počas stalinistických čistiek.