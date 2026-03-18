Obchodný reťazec Lidl informuje o stiahnutí z trhu výrobku pre deti. Robí tak na základe oznámenia spoločnosti Delta – Sport Handelskontor GmbH.
Drevená hračka v tvare zvieratka na šnúrke podľa výrobcu predstavuje potenciálne riziko pre deti. Lidl o tom informoval na svojom webe.
Informácie o výrobku
- Názov: „Lupilu“ Drevená motorická hračka (zvieratko na šnúrke),
- EAN: 4052916747056,
- v online predaji od: 29. 10. 2025.
Z trhu sťahujú hračku pre deti, Lidl hovorí o riziku udusenia; Foto: lidl.sk
Hrozí riziko udusenia
Podľa Lidlu výrobca produktu informoval, že hračka obsahuje malé časti, ktoré sa môžu ľahko oddeliť. Konkrétne má ísť o niektoré časti pripevnené k ťažnému lanu.
„U detí používajúcich hračku nie je možné vylúčiť vloženie hračky do úst, čo predstavuje riziko udusenia.“
Zákazníci sa s ďalšími otázkami môžu obrátiť priamo na Lidl na mailovej adrese [email protected] alebo na telefónnom čísle 0850/232001. „Ak poznáte osoby, ktorých sa toto stiahnutie výrobku z trhu týka, prosíme vás, aby ste im túto informáciu odovzdali,“ dodal Lidl.
Z trhu stiahli aj vanilkový cukor
Lidl vo februári upozornil aj na vanilkový cukor od spoločnosti Dr. Oetker, s. r. o., ktorý takisto stiahli z trhu. Reťazec vtedy informoval, že v cukre zistili nevyhovujúcu chuť a pach.
„V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom vám po predložení pokladničného dokladu budú vrátené peniaze,“ vyzval Lidl.
O stiahnutí výrobkov z trhu informovala koncom februára aj Slovenská obchodná inšpekcia. V prívesku, náušniciach a náhrdelníku totiž zistili stopy ťažkých kovov, ktoré môžu viesť až k poškodeniu orgánov.