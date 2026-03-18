Európska komisia (EK) v stredu schválila zaradenie syra „Kräuterhefe“ z Nemecka do registra zaručených tradičných špecialít, ako aj syra „Liptovská bryndza“ zo Slovenska do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Na oznámenie eurokomisie upozornil bruselský spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že nemecký syr Kräuterhefe je drožďový prípravok vyrobený biologickými procesmi s fermentovanými bylinnými a inými rastlinnými extraktmi. Je stráviteľnejší a vhodnejší na konzumáciu vďaka rozpadu bunkových stien kvasiniek. Táto metóda sa používa bez zmeny už viac ako 50 rokov.
Podľa oznámenia exekutívy EÚ slovenská Liptovská bryndza je mäkký ovčí syr s jemnou, mierne kyslou chuťou, vyrobený tradičnými metódami v regióne Liptov na severnom Slovensku.
Vyrába sa z čerstvo odkvapkaného, nezohriateho ovčieho mlieka, nechá sa zrieť a potom sa drví, melie a mieša so soľou. Jeho vlastnosti formuje prirodzená mikroflóra hrudkového syra, pochádzajúca z oviec pasúcich sa na vysokohorských lúkach. Rozmanitá flóra lúk dodáva ovčiemu mlieku bohatú škálu živín, aromatických látok a minerálov, čím zlepšuje jeho chuť, arómu a nutričnú hodnotu vďaka prospešným mastným kyselinám, vitamínom a antioxidantom. Horské byliny navyše poskytujú esenciálne oleje a antioxidanty, ktoré obohacujú ovčie mlieko o sladkú, krémovú chuť a miernu kyslosť, vďaka čomu vzniká jedinečná Liptovská bryndza.
Oba nové názvy budú pridané do zoznamu 95 tradičných špecialít, ktoré sú zaručené a už chránené, ako aj do zoznamu viac ako 3900 chránených názvov, ktoré sú už uvedené v únijnej databáze eAmbrosia.
Slovensko doteraz malo na zozname agropotravinárskych výrobkov CHZO 19 označení. Posledné boli pridané vlani v auguste Muránske buchty a začiatkom marca klobásky pod názvom Liptovské šialence.