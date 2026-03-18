Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS) podáva podnet na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií voči ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD).
Má podozrenie, že uprednostnil svoj vlastný súkromný záujem pred verejným záujmom, keď ministerstvo vnútra pripomienkovalo novelu zákona o Civilnom sporovom poriadku a do návrhu sa dostali formulácie týkajúce sa aj právnych sporov ministra. Dostál to uviedol počas stredajšej tlačovej konferencie.
„Verejný záujem je podľa môjho názoru úplne jednoznačný. Je ním právna istota, predvídateľnosť doručovania, rovnosť účastníkov konania a dôvera v právny štát, vymožiteľnosť práva. Verejným záujmom je efektívnosť súdneho konania, verejným záujmom je, že keď sa desiatky miliónov eur vrazili do elektronizácie verejnej správy vrátane súdov, tak sa to má využívať. A v čom je osobný záujem? Osobný záujem je v tom, že Matúš Šutaj Eštok prezentuje túto kauzu nie ako svoje vlastné osobné zlyhanie. Nepozrel som sa do elektronickej schránky, moja chyba, ja som pochybil. On to prezentuje tak, že je zle nastavená právna úprava, že systém doručovania do elektronickej schránky a systém rozsudkov pre zmeškanie sú zlé,“ uviedol Dostál.
Návrh novely Civilného sporového poriadku schválila v utorok vláda. Vyplýva z neho, že súd by mohol mať po novom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobne navrhuje ministerstvo upraviť aj vydávanie rozsudku v prípade neprítomnosti žalobcu. Upraviť by sa malo aj doručovanie rozsudku pre zmeškanie do elektronickej schránky. Opozícia zámer legislatívu zmeniť kritizovala už v utorok (17. 3.). Doručovaním rozsudku pre zmeškanie poštou sa podľa nej zhorší efektívnosť súdneho konania, oslabí elektronizácia komunikácie orgánov verejnej moci s občanmi a rozšíri sa priestor na obštrukcie v súdnom konaní.
Šutaj Eštok minulý rok prehral súd so skupinou policajtov známou ako čurillovci. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom 11. novembra 2025 informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného. Šutaj Eštok vtedy reagoval, že si za výrokmi stojí.