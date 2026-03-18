Opozičné KDH tvrdí, že vládna koalícia chce zvýšiť kvórum pre politické strany na vstup do Národnej rady (NR) SR a môže ísť až o hranicu desať percent získaných hlasov vo voľbách. Informoval o tom predseda hnutia Milan Majerský.
Považuje to za závažné obmedzenie volebnej súťaže, pretože by vo voľbách prepadlo niekoľko stoviek tisíc hlasov.
„Vládna koalícia ide meniť pravidlá hry. Som o tom presvedčený, že Robert Fico neodíde z boja len tak, bude sa chcieť držať zubami nechtami,“ vyhlásil Majerský na stredajšej tlačovej konferencii. „Vládna koalícia si uvedomuje, že im klesajú preferencie, že medzi ľuďmi nie sú obľúbení a že ich popularita klesá,“ pripomenul. To je podľa neho dôvod, prečo chce koalícia meniť pravidlá hry vo volebnom systéme a zvýšiť kvórum na vstup do parlamentu. „Mnohí vládni poslanci hovoria, že sa to bude týkať možno aj desiatich percent,“ skonštatoval Majerský.
Mnohé politické strany, ktoré sa dostali do parlamentu a sú medzi piatimi až desiatimi percentami, by sa podľa neho do NR SR nedostali. „Preto sa verejne pýtame Roberta Fica, prečo chce obmedziť demokratickú volebnú súťaž,“ vyhlásil Majerský s tým, že KDH je v kontakte s ústavnými právnikmi a je pripravené obrátiť sa na Ústavný súd SR.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v minulosti hovoril o potrebe diskusie k zmene volebného systému. Spomínal zvýšenie volebnej kaucie či zvýšenie kvóra pre vstup do parlamentu pre strany aspoň na sedem percent hlasov. V súčasnosti musia strany získať v parlamentných voľbách aspoň päť percent hlasov, aby sa dostali do NR SR. Ak ide o koalíciu, musí získať sedem percent. Ministerstvo vnútra cez leto minulého roka pripravilo novelu, ktorá riešila napríklad zvýšenie volebnej kaucie či zmenu štátneho príspevku pre strany. Ďalej do legislatívneho procesu sa však návrh novely nedostal.