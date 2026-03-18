Úroveň legislatívneho procesu a tvorba nových zákonov na Slovensku je zlá. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol prezident SR Peter Pellegrini po stretnutí s predsedom Národnej rady (NR) SR Richardom Rašim (Hlas-SD).
Apeluje na vládu a parlament, aby sa vrátili k štandardnému legislatívnemu procesu. Hlava štátu tiež skritizovala zneužívanie skráteného legislatívneho konania a prílepky k zákonom, ktoré spolu nesúvisia. Avizuje, že odteraz bude takéto prílepky dôsledne posudzovať a vracať späť do NR SR.
„Žiaľ, po vzore predchádzajúcej vlády aj pri tejto vládnej koalícii sme svedkami extrémneho počtu skrátených legislatívnych konaní. (...) Mám taký pocit, že častokrát to skrátené legislatívne konanie už začína byť zneužívané alebo využívané na to, že ministerskí úradníci v dostatočnom predstihu nepripravujú legislatívu,“ skonštatoval Pellegrini.
Poukázal tiež na nesúvisiace prílepky k zákonom. Tvrdí, že pri podpisovaní takýchto prílepkov vždy uprednostnil obsah pred formou, no po poslednej schôdzi to podľa neho dosiahlo svoje limity. „Dopredu chcem upozorniť tak NR SR, ako aj vládu SR, že budem veľmi pozorne a dôsledne sledovať, či boli alebo neboli splnené náležitosti na prijatie niečoho v skrátenom legislatívnom konaní. A či vôbec nejaký prílepok, čo je porušenie legislatívnych pravidiel, môže alebo nemôže byť schválený a podpísaný a či dáva vôbec logiku s pôvodne navrhovaným zákonom,“ uviedol prezident.
Pri takýchto zákonoch bude podľa vlastných slov navrhovať vypustiť tieto prílepky alebo vráti zákony ako celok. „Pretože v opačnom prípade sa kvalita legislatívneho procesu na Slovensku bude len a len zhoršovať,“ poznamenal Pellegrini.
Zároveň poukázal na to, že v utorok (17. 3.) schválil podobný typ zákona, a to zákon o pohrebných službách a vojnových hroboch s dvoma prílepkami. Jeden sa týkal termínov, ktoré sú podmienené pre úspešné čerpanie plánu obnovy a druhý prílepok bol návrh na zrušenie zákona, ktorým sa rušil Úrad na ochranu oznamovateľov. Pellegrini avizoval, že v tomto prípade prílepky ešte podpíše. Svoje rozhodnutie vysvetlil tým, že samotné zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov napadol vo svojom vete a chce tiež, aby Slovensko získalo prostriedky z plánu obnovy.