Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pravdepodobne nepodporí závery blížiaceho sa samitu EÚ, ktoré sa budú týkať Ukrajiny.
Avizoval to na stredajšom rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Požiadavka na reflektovanie situácie s ropovodom Družba je podľa premiéra z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietaná.
„My sme žiadali a ja som mal na túto tému dlhý rozhovor aj s predsedom Európskej rady, aby do záveru, pokiaľ ide o Ukrajinu, bola vložená časť, ktorá by sa dotýkala ropovodu Družba. Toto je z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietané,“ ozrejmil Fico dôvody svojho rozhodnutia.
V ostatných častiach, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti EÚ či Blízkeho východu, zásadné dôvody na ich prípadné nepodporenie nevidí, „pokiaľ sa nám podarí presadiť niektoré veci v oblasti konkurencieschopnosti“.
Fico však považuje za správne podporovať európsku perspektívu Ukrajiny. Súčasne si nevie predstaviť, že by Ukrajina z politických a ideologických dôvodov mala predbehnúť iné krajiny, ktoré sú podstatne lepšie pripravené. „S vysokou pravdepodobnosťou, pretože nebude záujem dostať Družbu ako tému záverov, túto časť o Ukrajine ja nepodporím,“ dodal.