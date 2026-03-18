Záujem verejnosti o Dlhopisy pre ľudí prekonal plánovanú hranicu 400 miliónov eur.
Predaj cenných papierov pre verejnosť prostredníctvom komerčných bánk sa začal 2. marca, no vzhľadom na navýšenie emisií v ponuke stále zostávajú oba typy dlhopisov. Ich predaj sa v piatok (20. 3.) skončí, informoval na sociálnej sieti minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Ministerstvo financií aj Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) teší záujem verejnosti o investovanie do štátnych dlhopisov. Zároveň oceňujeme aj sekundárny prínos takejto formy upisovania cenných papierov, nakoľko prispieva k zvyšovaniu finančnej gramotnosti ľudí na Slovensku. Som rád, že cieľ, ktorý sme si stanovili, sa nám podarilo dosiahnuť,“ povedal pri príležitosti prekonania 400-miliónovej hranice predaja Kamenický.
Dlhopis Investor II, ktorý má splatnosť dva roky a čistý nezdanený výnos 2,7 % ročne, sa predal vo výške 243,2 milióna eur, pričom pôvodný zámer predať dlhopisy v hodnote 200 miliónov eur bol už navýšený o 50 miliónov eur a zostáva dopredať už len posledných približne sedem miliónov eur. Do štvorročného dlhopisu Patriot II, ktorý má čistý nezdanený výnos 3 % ročne, ľudia doteraz investovali 159,3 milióna eur a stále zostávajú k dispozícii dlhopisy v hodnote 90,7 milióna eur.
Minimálna cena jedného dlhopisu je 1000 eur a výnos je vyplácaný každý rok. Ak sa kupujúci rozhodne dlhopis predať skôr, bude mu vyplatená alikvotná čiastka výnosu. Štát v prospech ľudí minimalizoval aj poplatky pri prvom predaji dlhopisov. Pri predaji dlhopisov do 10.000 eur je poplatok maximálne desať eur a pri predaji do 50.000 eur je to maximálne 50 eur, čo je násobne menej, ako by zaplatili pri komerčných produktoch.