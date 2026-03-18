Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu oznámila, že iránske úrady nahlásili zásah projektilom v jedinej funkčnej atómovej elektrárni v krajine. K incidentu v priestoroch Jadrovej elektrárne Búšehr malo dôjsť v utorok večer.
„Irán nás informoval, že v utorok večer zasiahol priestor Jadrovej elektrárne Búšehr projektil. Nie sú hlásené žiadne škody na elektrárni ani zranenia personálu,“ uviedla agentúra na sociálnych sieťach.
Šéf MAAE Rafael Grossi v tejto súvislosti „opätovne vyzýva na zdržanlivosť počas konfliktu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku jadrovej nehody“.
Jediný funkčný reaktor v krajine
Elektráreň Búšehr leží na juhozápade Iránu, približne 760 kilometrov južne od Teheránu. Ide o vôbec jediný funkčný nukleárny reaktor islamskej republiky, ktorý do siete prvýkrát pripojili v roku 2011.
Teherán je od roku 2018 pod prísnymi americkými sankciami. Washington vtedy jednostranne odstúpil od medzinárodnej dohody, ktorá Iránu poskytovala uvoľnenie sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít. Cieľom dohody bolo zabrániť vývoju atómovej hlavice.
Irán dlhodobo popiera akékoľvek ambície vyvíjať jadrové zbrane a trvá na tom, že jeho aktivity v tejto oblasti majú výlučne mierový charakter.