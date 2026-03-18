Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v utorok vyhlásil, že Spojené štáty narazia na nezlomný odpor, ak by sa pokúsili ovládnuť tento ostrovný štát. Ostré slová prišli v čase, keď sa tamojšie úrady snažia vyriešiť rozsiahly výpadok dodávok elektriny.
„Tvárou v tvár najhoršiemu scenáru má Kuba jednu istotu: každý vonkajší agresor narazí na nezlomný odpor,“ napísal prezident na sociálnej sieti X. Díaz-Canel takto reagoval po tom, ako americký prezident Donald Trump v pondelok vystupňoval tlak na karibskú krajinu. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že si ju „vezme“, a dodal, že „čoskoro s Kubou niečo urobíme“.
Ropná blokáda a požiadavky USA
Havana odoláva čoraz väčšiemu nátlaku, keďže Washington voči nej presadzuje tvrdú ropnú blokádu. Spojené štáty otvorene hovoria, že chcú ukončiť takmer sedem desaťročí trvajúcu konfrontáciu s vládou jednej komunistickej strany.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pritom uviedol, že rozhodnutie Kuby umožniť exulantom investovať a vlastniť podniky v krajine nepostačuje na zavedenie reforiem voľného trhu, ktoré požaduje Trumpova administratíva. „Nevyrieši to problém. Musia urobiť veľké rozhodnutia,“ povedal šéf americkej diplomacie.
Režim o zmene odmieta diskutovať
Kuba je otvorená širším rokovaniam s USA a väčším investíciám, no odmieta diskutovať o zmene svojho politického systému. Uviedla to v utorok Tanieris Dieguezová, zástupkyňa kubánskej veľvyslankyne vo Washingtone.
„Nič, čo sa týka nášho politického systému alebo nášho ústavného modelu, nie je súčasťou rokovaní a nikdy nebude,“ povedala. „Jediné, čo Kuba požaduje pri akýchkoľvek rozhovoroch, je rešpekt k našej suverenite a právu na sebaurčenie.“ Denník The New York Times s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov nedávno uviedol, že Trumpova administratíva priamo vyzvala na odvolanie prezidenta Díaza-Canela, ktorý je považovaný za tvrdého odporcu zmien.
Kubánska vláda obviňuje Donalda Trumpa zo snahy zničiť ekonomiku ostrova. Tá je už od roku 1962 vystavená americkým sankciám a v súčasnosti zápasí s rozsiahlou hospodárskou krízou, ktorú sprevádzajú dlhodobé výpadky elektriny, akútny nedostatok paliva, liekov a potravín.