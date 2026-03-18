V Dubaji v Spojených arabských emirátoch bolo v stredu skoro ráno počuť niekoľko silných výbuchov. Išlo o súčasť iránskych odvetných úderov na krajiny Perzského zálivu.
Dubajský mediálny úrad uviedol, že tamojšie orgány potvrdili výbuchy v rôznych častiach mesta. Podľa úradov však boli len výsledkom „úspešných operácií protivzdušnej obrany“.
Informáciu potvrdilo aj ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov. To spresnilo, že protivzdušná obrana „reaguje na prichádzajúce hrozby v podobe rakiet a dronov z Iránu“. Zároveň oznámilo, že od začiatku vojny USA a Izraela proti Iránu vypálil Teherán na SAE už viac než dvetisíc striel a dronov.
Úrady doteraz nehlásili, že by pri najnovších úderoch prišiel niekto o život alebo utrpel zranenia.
Sirény a poplachy v Bahrajne
Bahrajnské ministerstvo vnútra vzápätí vyzvalo obyvateľov, aby sa „presunuli na najbližšie bezpečné miesto“, keďže aj v tejto krajine sa rozozvučali sirény varujúce pred útokmi.
Tamojšie ozbrojené sily uviedli, že ich systémy protivzdušnej obrany od začiatku vojny úspešne zneškodnili už 129 iránskych rakiet a 233 dronov.