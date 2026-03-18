Gregory Bovino, ktorý dve desaťročia pôsobil v štruktúrach Pohraničnej stráže Spojených štátov (USBP) a bol tvárou protiimigračných zásahov vo viacerých mestách ovládaných demokratmi, odíde v najbližších týždňoch do predčasného dôchodku.
Päťdesiatpäťročný Bovino sa zviditeľnil počas druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa ako veliteľ tvrdých razií proti nelegálnym prisťahovalcom v mestách, akými sú Los Angeles, Chicago, New Orleans a najmä Minneapolis. Známy bol svojím nekompromisným a horlivým prístupom k zásahom, pričom do predčasnej penzie mieri po sérii škandálov.
Pravidelne sa objavoval v televíznom spravodajstve, pričom mal oblečený buď taktický výstroj vo vojenskom štýle, alebo dlhý dvojradový zelený kabát so širokými chlopňami a zlatými gombíkmi. Kritici mu vyčítali, že jeho oblečenie nápadne pripomína kabáty, ktoré v nacistickom Nemecku nosili predovšetkým dôstojníci Wehrmachtu a poprední funkcionári NSDAP.
Zastrelení protestujúci a výmena veliteľa
Bovina odvolali z funkcie koncom januára po tom, čo pri zásahoch v Minneapolise federálni agenti zastrelili dvoch protestujúcich s americkým občianstvom. Exveliteľ tvrdil, že druhá z obetí, 37-ročný Alex Pretti, plánoval spáchať „masaker“, lebo mal pri sebe krátku strelnú zbraň.
Vyšetrovanie však ukázalo, že Pretti mal na zbraň riadne povolenie a nijako s ňou nemanipuloval. Napriek tomu naňho agenti po spacifikovaní niekoľkokrát vystrelili. Pobúrenie vyvolal Bovino aj tým, že v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNN povedal, že Pretti sa do tejto situácie dostal sám a skutočnými „obeťami“ incidentu boli agenti pohraničnej stráže.
Po ostrej kritike kontroverzných zásahov ho Donald Trump napokon nahradil splnomocnencom vlády pre ochranu hraníc Tomom Homanom, ktorý je vnímaný ako ústretovejší. Vláda následne v polovici februára oznámila úplné ukončenie razií v Minneapolise, ktoré boli známe pod názvom Operation Metro Surge.
Vyšetrovanie pre antisemitizmus
Denník The New York Times upozornil, že okrem nezvládnutých zásahov Bovina nedávno interne vyšetrovali aj za údajné zosmiešňovanie židovskej viery istej prokurátorky.
Za veliteľa protiimigračných razií ho pritom len vlani v októbri vymenovala vtedajšia ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová. Tú však prezident Trump ku koncu marca taktiež nečakane odvolal.