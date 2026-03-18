Irán v utorok upozornil, že situácia v strategicky významnom Hormuzskom prielive sa nevráti do predvojnového stavu ani po skončení pokračujúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe.
„Situácia v Hormuzskom prielive sa nevráti do stavu spred vojny,“ napísal stručne predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghalibáf v príspevku na sociálnych sieťach v anglickom jazyku.
Analytici už dlhodobo varovali, že akýkoľvek útok na Irán by takmer určite viedol k uzavretiu tejto strategickej vodnej cesty, pričom prístup by následne kontroloval Teherán. Tieto varovania expertov sa tak podľa všetkého stávajú realitou.
Tretí týždeň bojov a rastúce ceny ropy
Islamská republika už tretí týždeň čelí útokom Izraela a USA, ktoré sa začali 28. februára. Teherán na ne reaguje odvetnými údermi na území Izraela a v štátoch Perzského zálivu. Americký prezident Donald Trump spočiatku tvrdil, že celá vojenská operácia potrvá približne štyri až päť týždňov.
Konflikt viedol okrem iného k vážnemu narušeniu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, v dôsledku čoho na svetových trhoch prudko vzrástli ceny ropy.
Trump pôvodne vyzýval spojencov v NATO, aby pomohli riešiť situáciu v prielive napríklad vyslaním odmínovacích plavidiel. V utorok však vyhlásil, že vzhľadom na americké vojenské úspechy už Spojené štáty pomoc od Aliancie nepotrebujú, nechcú a vlastne ju nikdy ani nepotrebovali.