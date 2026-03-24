Záhadné mesto Stolzenberg zaniklo niekedy medzi 14. a 15. storočím. Archeológom sa dnes podarilo nájsť jeho pozostatky. Tie sa majú nachádzať u našich severných susedov.
Prezradili ho aj artefakty
Stolzenberg sa mal pôvodne nachádzať v poľskej obci Sławoborze. Výskum však ukázal, že v skutočnosti ležalo v neďalekom lese medzi poľským regiónom Pomerania a nemeckým Neumarkom.
March 16, 2026
Lokalitu Stolzenbergu prezradili masívne valy a priekopa, ktoré našli v lese pri Sławoborze. Ako pre Fox News priblížil archeológ Marcin Krzepkowski, nález potvrdil aj následný geofyzikálny prieskum.
Lokalitu preskúmali aj hľadači kovov, ktorí na mieste našli vyše 400 artefaktov. Mnohé z nich pochádzajú z doby bronzovej, pôvod najmladších sa datuje do obdobia druhej svetovej vojny.
„Najcennejšie artefakty pre nás boli tie stredoveké. Tie potvrdzujú, že mesto bolo vtedy obývané.“
Prečo zanikol Stolzenberg?
Nálezy zo širokej škály období podľa vedcov svedčia o bohatej minulosti Stolzenbergu. Nie je však jednoznačné, prečo mesto zaniklo.
Jedna teória podľa Krzepkowského hovorí, že mesto mohlo prirodzene zaniknúť presídlením jeho obyvateľov alebo zmenou trasy obchodných ciest.
„Objavili sme len niekoľko artefaktov z 16. alebo zo 17. storočia. To naznačuje, že v tom čase už mesto mohlo byť opustené. K zániku mohlo dôjsť v 14. alebo 15. storočí.“
Tím vedcov s výskumom Stolzenbergu ešte nekončí. Po zistení jeho lokality sa pokúsia určiť presnú polohu mestského úradu a kostola a zistiť viac o zdraví jeho bývalých obyvateľov.
Krzepkowski na záver označil Stolzenberg za „časovú schránku“. „Toto miesto je kutočná časová schránka, skrýva množstvo tajomstiev. Ich odhalenie nám pomôže lepšie pochopiť usadlosť a procesy pri výstavbe miest v tejto časti Európy,“ dodal.
Ako vyzeral bežný život v stredoveku
Hovorí sa o ňom ako o „temnom“ období s primitívnymi nástrojmi a slepou vierou obyvateľstva. Stredovek však priniesol svetu aj inovácie, filozofiu a legendárne umelecké diela. Naozaj bola vtedajšia spoločnosť nevzdelaná a nehygienická, ako sa o nej tvrdí?
Portál National Geographic sa pozrel na niekoľko najčastejších mýtov, ktoré obklopujú obdobie stredoveku:
- Stredoveký človek bol špinavý: hoci medicína v stredoveku bola v plienkach, hygiena ľuďom nechýbala. Mnohí si vyrábali domáce mydlo a kúpali sa doma alebo navštevovali kúpele. Známe bolo aj umývanie rúk pred jedlom.
- Ľudia verili, že Zem je plochá: o tom, že Zem je guľatá, máme vedomosť už od čias starovekého Grécka. Ľudia mali dobrú predstavu o astronómii ešte predtým, ako Columbus vyplával do Ameriky.
- Spoločnosť bola jednoliata: analýza DNA kostí zo stredoveku nám dokazuje, že v dedinách a mestách vtedy žili rovnako rozmanité spoločenské vrstvy ako dnes. Na jednom mieste žili susedia rôznych rás, pohlaví či dokonca orientácie.