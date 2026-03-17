Skupina odborníkov z Európskej únie v stredu navštívi úsek ropovodu Družba na Ukrajine, ktorý podľa Kyjeva poškodila ruská raketa. Experti majú posúdiť rozsah škôd a prác potrebných na obnovenie prevádzky ropovodu, cez ktorý od konca januára netečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Zástupcovia týchto dvoch dotknutých krajín však v skupine chýbajú.
Skupina inžinierov sa už v súčasnosti nachádza v Kyjeve. Ich plány a logistiku zabezpečuje priamo delegácia EÚ na Ukrajine. Predstavitelia Únie potvrdili, že medzi expertmi, ktorí idú posúdiť stav ropovodu, naozaj nie sú žiadni zástupcovia zo Slovenska ani z Maďarska.
Pochybnosti Slovenska a Maďarska
Predseda Európskej rady António Costa a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom liste ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému uviedli, že Ukrajina prijala ponuku technickej pomoci a financovania opráv. K prerušeniu dodávok viedli podľa Kyjeva ruské útoky na zariadenia v meste Brody v Ľvovskej oblasti z konca januára.
Slovenský premiér Robert Fico a jeho maďarský náprotivok Viktor Orbán však obviňujú Ukrajinu z otáľania a politického vydierania. Slovenská informačná služba (SIS) dokonca začiatkom marca vydala vyhlásenie, že podľa satelitných snímok nedošlo k žiadnemu poškodeniu ropovodu. Ukrajina napriek tomu trvá na tom, že pracuje na oprave zničenej infraštruktúry.
Zelenskyj sľubuje opravu
Lídri EÚ zverejnili aj odpoveď od Zelenského. Ukrajinský prezident v liste ubezpečuje, že opravy na ropovode Družba sa chýlia ku koncu a poškodená čerpacia stanica bude plne funkčná do poldruha mesiaca.
Šéfovia Európskej rady a Komisie na záver zdôraznili, že ich prioritou je zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre všetkých občanov. V tejto súvislosti chcú „naďalej spolupracovať so zainteresovanými stranami na hľadaní alternatívnych trás pre tranzit neruskej ropy do krajín strednej a východnej Európy“.