Európska únia by privítala Britániu s otvorenou náručou, ak by sa rozhodla vrátiť na jednotný trh eurobloku. Vyhlásil to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot na podujatí v Berlíne. Reagoval tak na slová britskej ministerky financií Rachel Reevesovej o pripravenosti Londýna zosúladiť sa s mnohými obchodnými pravidlami EÚ s cieľom generovať hospodársky rast.
Britská labouristická vláda premiéra Keira Starmera čoraz dôraznejšie upozorňuje na ekonomické vplyvy vystúpenia Británie z EÚ z roku 2020. Starmerov kabinet však zatiaľ opätovné pripojenie k jednotnému trhu alebo plný vstup do colnej únie vylučuje.
Tretia superveľmoc a ponuka pre Kanadu
V prejave na konferencii Európa 2026 Barrot konštatoval, že EÚ čoraz viac priťahuje partnerov aj ďaleko za svojimi hranicami, čo úzko súvisí s nárastom globálneho geopolitického napätia.
„Deväť krajín je dnes formálne kandidátmi na vstup do EÚ. Ďalšie sa k nim môžu pridať. Island o niekoľko týždňov alebo mesiacov. A možno aj Kanada v určitom okamihu,“ vyhlásil šéf francúzskej diplomacie.
Jeho poznámka o Kanade nebola prezentovaná ako konkrétny politický návrh, ale skôr ako súčasť širšej argumentácie, že EÚ sa stáva „treťou superveľmocou“ schopnou vyvážiť rivalitu medzi Spojenými štátmi a Čínou. Fínsky prezident Alexander Stubb však už rovnako navrhol kanadskému premiérovi Markovi Carneymu, aby o vstupe svojej krajiny do EÚ vážne „premýšľal“.
Útek pred Trumpom?
O Kanade ako o potenciálnom členovi EÚ sa hovorí čoraz častejšie odvtedy, ako zápasí s mimoriadne napätými vzťahmi so Spojenými štátmi za administratívy Donalda Trumpa. Ten na začiatku svojho druhého mandátu často hovoril o premene Kanady na „51. štát“ americkej únie.
Európski lídri sa tak snažia posilniť geopolitický význam EÚ uprostred vojny na Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe. Barrot označil Európu za útvar s jedinečnou pozíciou na zblíženie krajín prostredníctvom svojej ekonomickej váhy, demokratického modelu a regulačnej moci. Okrem posilnenia kontaktov s Britániou poukázal aj na prehĺbenie spolupráce so Švajčiarskom a s Indiou.