Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v prejave na pôde britského parlamentu informoval, že do regiónu Perzského zálivu bolo vyslaných 201 ukrajinských odborníkov na likvidáciu dronov a ďalších 34 je pripravených na nasadenie.
Vo svojom prejave Zelenskyj vyzdvihol dôveru Ukrajincov v Britániu a poďakoval sa premiérovi Keirovi Starmerovi a predsedovi Dolnej snemovne Lindsaymu Hoyleovi za podporu Ukrajiny a spoluprácu pri obrane pred ruskou agresiou. Zdôraznil, že partnerstvo medzi oboma krajinami už zachránilo mnoho životov a môže zachrániť ďalšie.
Nová éra dronov a dar pre kráľa
Zelenskyj zároveň upozornil, že svet vstúpil do „novej éry dronov a umelej inteligencie“, v ktorej sa vyvíjajú nové zbrane. Vyzval preto na urýchlenú modernizáciu obranných systémov. Poukázal na to, že vývoj zbraní v Iráne a v Rusku predbieha možnosti obrany v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu.
Ukrajinský líder v súvislosti s tým ponúkol britským a ďalším spojeneckým krajinám použitie ukrajinskej technológie na odhaľovanie a zostreľovanie iránskych dronov a rakiet. Dodal, že ukrajinskí experti na likvidáciu bezpilotných lietadiel už pôsobia v Spojených arabských emirátoch, Katare, Saudskej Arábii a sú na ceste do Kuvajtu.
Zelenskyj upozornil aj na riziko zneužitia umelej inteligencie vo vojenských systémoch, čo môže zvýšiť smrtonosnosť zbraní. „Budujeme ochranu proti moderným zbraniam a investujeme do posilnenia bezpečnosti, pripravujeme sa tak aj na zbrane zajtrajška,“ povedal prezident.
Počas prejavu predviedol aj iPad, aký daroval britskému kráľovi Karolovi III., aby sa panovník mohol oboznámiť s možnosťami sledovania a koordinácie obrany proti dronom. „Dali sme mu ho ako znak úcty a vďačnosti a na posilnenie spolupráce s Britániou,“ ozrejmil Zelenskyj. V príhovore sa dotkol aj vojny v Iráne, pričom uviedol, že Moskva a Teherán sú „bratia v nenávisti“, a vyzdvihol dôležitosť investícií do obranných systémov.
Stretnutie so Starmerom a prioritná Ukrajina
Zelenského ešte pred prejavom prijal vo svojom úrade v Londýne britský premiér Starmer. Na schôdzke bol prítomný aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. Všetci traja politici sa po rozhovoroch stretli so skupinou vojakov, ktorí absolvujú výcvik na používanie ťažkých dronov Nemesis ukrajinskej výroby. Tieto stroje podľa medializovaných správ zničili na Ukrajine už 158 ruských tankov.
Starmer vo svojom vyhlásení pred novinármi na Downing Street zdôraznil, že napriek vojne v Iráne musí pozornosť Británie ostať sústredená na Kyjev.
„Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme jasne povedali, že našou prioritou musí zostať Ukrajina. V Iráne a na Blízkom východe prebieha konflikt, ale nemôžeme stratiť sústredenosť na situáciu na Ukrajine a potrebu našej podpory. Ruský prezident Vladimir Putin nesmie profitovať z konfliktu v Iráne, či už ide o ceny ropy, alebo zmiernenie sankcií,“ dodal britský premiér.