Zrušenie zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal nahradiť súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), je krokom na odstránenie právnej neistoty. V reakcii na utorňajšie rozhodnutie Národnej rady to konštatovala riaditeľka odboru prevencie a komunikácie ÚOO Mária Hunková.
„Zrušenie zákona vnímame ako krok, ktorý odstraňuje vzniknutú právnu neistotu. Veríme, že v budúcnosti bude reformné plány v oblasti ochrany oznamovateľov sprevádzať odborná a vecná diskusia. Úrad je pripravený sa do nej zapojiť a poskytnúť svoje skúsenosti a dáta, aby bola právna úprava v súlade s európskymi štandardmi,“ poznamenala Hunková.
Ohrozené platby z plánu obnovy
Zrušenie kontroverzného zákona prišlo do parlamentu cez pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona. Na tomto kroku sa dohodli koaliční partneri, pričom dôvodom bolo najmä podanie na Ústavný súd. To spôsobilo časovú komplikáciu, pre ktorú bolo ohrozené poskytnutie ďalších platieb z európskeho plánu obnovy.
Národná rada pôvodne schválila zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový úrad mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon taktiež riešil preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Prezident Peter Pellegrini legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Koaliční poslanci ju však následne opätovne schválili. Ústavný súd, na ktorý sa s podnetom obrátila opozícia, napokon pozastavil účinnosť zákona ešte predtým, ako stihol vstúpiť do platnosti.