Poslanci Národnej rady v utorkovom hlasovaní zrušili zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento úrad mal pôvodne nahradiť súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Zrušenie kontroverzného zákona prešlo parlamentom prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k novele Trestného zákona.
Na zrušení legislatívy sa dohodli koaliční partneri, pričom hlavným dôvodom bolo podanie na Ústavný súd. To spôsobilo časovú komplikáciu, pre ktorú bolo ohrozené poskytnutie ďalších platieb z európskeho plánu obnovy.
„Keďže zákon nenadobudol právne účinky v dôsledku pozastavenia jeho účinnosti Ústavným súdom a zároveň je v dôsledku jeho platnosti pozastavené hodnotenie žiadostí o platbu z plánu obnovy a odolnosti Európskou komisiou, navrhuje sa jeho zrušenie ako celku vrátane všetkých jeho novelizačných článkov,“ odôvodnili koaliční poslanci svoj krok.
Veto prezidenta a zásah súdu
Národná rada pôvodne schválila zákon o transformácii ÚOO ešte v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový úrad mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon mal riešiť aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Prezident Peter Pellegrini legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Koaliční poslanci ju však následne opätovne schválili. Ústavný súd, na ktorý sa obrátila opozícia, napokon pozastavil účinnosť zákona ešte predtým, ako stihol vstúpiť do platnosti.