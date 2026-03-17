Na českom ministerstve obrany je podľa premiéra Andreja Babiša potrebné urobiť najskôr „poriadok“ a až potom bude vláda zvažovať, či mu financie v rozpočtoch na ďalšie roky zvýši. Po utorkovej schôdzke s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade tiež zdôraznil, že výdavky na obranu sú medziročne vyššie aj napriek škrtom.
„Stále hovoríme o výdavkoch na obranu a bolo by asi potrebné povedať, že medziročne stúpajú takmer o 25 miliárd korún (približne miliarda eur). Medzi rokmi 2024 a 2025 stúpli len o jednu miliardu a nepamätám si, že by bol okolo toho taký krik, ako je to teraz,“ povedal po schôdzke Babiš.
Ministerstvo bude tento rok hospodáriť so sumou 155 miliárd českých korún (takmer 6,4 miliardy eur), čo je približne o 30 miliárd menej, než navrhla bývalá vláda. Tá sa zaviazala výdavky na obranu každý rok zvyšovať, aby Česko postupne dosiahlo cieľ NATO vynakladať na obranu 3,5 % a ďalších 1,5 % na súvisiacu infraštruktúru.
Prezident hrozí vetom
Pavel podľa svojej kancelárie Babiša varoval, že neplnením záväzkov voči Aliancii a spojencom Česko ohrozuje svoju bezpečnosť, ktorú inak než spoločne v rámci kolektívnej obrany nedokáže efektívne zaistiť. „Medzinárodné hrozby sa zväčšujú, zatiaľ čo naše výdavky stagnujú. Ak nebude budúci rozpočet zodpovedať našim záväzkom, nevyhneme sa debate o odmietnutí zákona zo strany prezidenta,“ komentoval schôdzku Pražský hrad.
Prezident v uplynulých dňoch opakovane kritizoval výšku naplánovaných výdavkov na tento rok. Ministerke financií Alene Schillerovej na pondelkovom stretnutí povedal, že na základe metodiky NATO si myslí, že Aliancia zrejme ani neuzná všetky položky, ktoré by Česká republika chcela. V zozname je totiž viacero dopravných stavieb. Obranný rozpočet kritizoval aj americký veľvyslanec v ČR Nicholas Merrick či americký veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii Matthew Whitaker.
Netransparentné zákazky a spor o veľvyslancov
Babiš v utorok opäť argumentoval, že rozpočet na rok 2026, ktorý minulý týždeň schválila Poslanecká snemovňa, jeho vláda čiastočne zdedila po tej predchádzajúcej. Na otázku, či sa rozpočet rezortu obrany zvýši aspoň budúci rok, zopakoval, že najskôr je potrebné urobiť na ministerstve poriadok.
„Máme veľký problém na obrane, kde historicky za minulej vlády určite všetko nebolo transparentné. Sú tam desiatky zákaziek, ktoré vyšetruje Vojenská polícia aj Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Výbery neboli podľa nášho názoru objektívne ani efektívne. Pán minister Zůna má za úlohu prísť do konca mája s koncepciou armády, kam vlastne peniaze pôjdu, a už tam začneme pripravovať rozpočet na rok 2027,“ vysvetlil novinárom predseda českej vlády.
S prezidentom hovorili aj o výmene veľkej skupiny veľvyslancov, ktorých vybrala ešte vláda Petra Fialu a následne im dal Babišov kabinet stopku. K dohode zatiaľ nedošlo, lebo ministerstvo zahraničných vecí s niektorými menami nesúhlasí. Na otázku, aká je v súčasnosti komunikácia medzi Hradom a rezortom diplomacie, premiér odpovedal, že „je tam čo vylepšovať“.