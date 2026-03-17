Ruskí agenti, ktorí zasahujú do blížiacich sa maďarských parlamentných volieb, predávajú vláde premiéra Viktora Orbána tie isté dezinformačné produkty, ktoré im už v iných krajinách pohoreli. Uviedol to výkonný riaditeľ inštitútu Political Capital Péter Krekó na konferencii mimovládnej organizácie Transparency International o ruských dezinformáciách.
Maďarská spoločnosť v súčasnosti čelí obrovskej záťažovej skúške, konštatoval analytik. Dobrou správou však podľa neho je, že Rusi sa zrejme zaujímajú o maximalizáciu zisku, čo znamená, že v Maďarsku experimentujú so starými trikmi. Tie už boli neúspešne vyskúšané v Rumunsku a Moldavsku, pričom v ich práci nie je viditeľná žiadna kvalitatívna zmena.
„Štátom riadená centralizovaná maďarská dezinformácia bola najprimitívnejšou v tomto regióne a fungovala prakticky ako kobercové bombardovanie. Znamená to, že na všetkých kanáloch sa šírilo jedno veľmi jednoduché posolstvo,“ vysvetlil Krekó s tým, že tento prístup fungoval dlho. Jedným z vrcholov bola podľa neho kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024, keď sa v Maďarsku minulo na reklamu na Facebooku toľko peňazí ako v celej Európskej únii dohromady. „Teraz je však jasné, že Orbánova vláda a s ňou spojená propaganda už nefungujú tak efektívne ako kedysi,“ dodal.
Falošný obsah z Ruska a provokácie
Cieľom ruských aktérov v záverečnej fáze kampane je produkovať na sociálnych sieťach obsah, ktorý podporuje premiéra Orbána a útočí na opozíciu. Vláda pritom ruský vplyv rázne popiera. Celá schéma podľa analytika funguje tak, že falošný mediálny obsah sa vyprodukuje v Rusku a následne ho šíria maďarskí politici a influenceri.
Účinným spôsobom boja proti dezinformáciám je podľa politológa okamžité odhalenie podvodu a zverejnenie jeho pravej podstaty. Ako príklad uviedol nedeľňajší pochod opozičnej strany TISZA v Budapešti, kde médiá rýchlo odhalili provokáciu s ukrajinskou vlajkou. Zistili totiž, že s ňou v skutočnosti pochodovali maloletí blízki vládnej strane Fidesz. „Ďalším dôležitým nástrojom je zosmiešňovanie politikov, ktorí používajú falzifikáty,“ uzavrel Krekó.