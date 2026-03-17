Väčšina krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) informovala Spojené štáty, že sa nechcú zúčastniť na vojenskej operácii proti režimu v Iráne. Udialo sa tak napriek tomu, že takmer všetky štáty so zásahom a jeho cieľmi jednoznačne súhlasili. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že USA pre svoje úspechy už aj tak nepotrebujú a ani nechcú pomoc od spojencov.
Trump podľa svojich slov vždy považoval NATO za „jednosmernú ulicu – budeme ich chrániť, ale oni pre nás neurobia vôbec nič, najmä v čase núdze“. Uviedol to na svojej sociálnej sieti Truth Social. Vraj ho preto neprekvapilo, že sa „spojenci“ nechcú do operácie proti Iránu zapojiť, hoci podľa neho súhlasili s postupom USA a tiež s tým, že Teheránu nesmie byť dovolené disponovať jadrovými zbraňami.
„Našťastie sme iránsku armádu takmer úplne zničili. Ich námorníctvo je preč, ich letectvo je preč, ich protilietadlová obrana a radary sú preč a čo je možno najdôležitejšie, ich vodcovia prakticky na všetkých úrovniach sú preč a už nikdy nebudú ohrozovať nás, našich spojencov na Blízkom východe ani celý svet!“ napísal republikánsky prezident.
Nepotrebujeme nikoho, odkazuje Trump
Vzhľadom na tieto vojenské úspechy podľa Trumpa Spojené štáty už viac nepotrebujú ani nežiadajú pomoc od krajín Aliancie. „Nikdy sme ju nepotrebovali! To isté platí pre Japonsko, Austráliu alebo Južnú Kóreu. Pravda je taká, že hovoriac ako prezident Spojených štátov amerických, ktoré sú zďaleka najmocnejšou krajinou na svete, nepotrebujeme pomoc od nikoho!“ zdôraznil Trump.
Šéf Bieleho domu už v nedeľu vyhlásil, že NATO čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci nepomôžu Washingtonu riešiť situáciu v Hormuzskom prielive, kde prebiehajúca vojna značne narušila námornú dopravu.