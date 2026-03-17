Európska únia by mala viac investovať do vlastnej energetickej nezávislosti. Uviedol to predseda Európskej rady António Costa v rozhovore pre Európsku redakciu (ENR), pričom spomenul nielen konflikt v oblasti Perzského zálivu, ale aj poškodený ropovod Družba na Ukrajine.
Viacero otázok, ktorým šéf Európskej rady čelil, sa týkalo nárastu cien energií po vypuknutí najnovšej krízy na Blízkom východe. Costa potvrdil, že útoky na Irán a iránske odvetné kroky majú obrovský vplyv na ceny energií. Európska komisia podľa neho v tejto súvislosti čoskoro predloží súbor dočasných a cielených opatrení.
„Táto situácia nám pripomína, že sme na dobrej ceste. Investujeme do energetickej transformácie. Nemôžeme sa spoliehať na dovážanú energiu, musíme rozvíjať domácu energiu, obnoviteľné zdroje alebo jadrovú energiu. Musíme byť nezávislí a posilniť našu strategickú autonómiu,“ vysvetlil Costa s tým, že najlepší spôsob, ako znížiť dlhodobo ceny, je investovať do vlastných zdrojov.
Konkurencieschopnosť a zablokovaný prieliv
Costa bude vo štvrtok predsedať samitu EÚ a spresnil, že lídri musia v tejto oblasti prijať konkrétne rozhodnutia. Samit však bude v prvom rade o európskej konkurencieschopnosti. Štátnici sa zamerajú na dokončenie jednotného trhu, hlbšiu integráciu, zjednodušenie pravidiel či masívnu podporu investícií.
Na otázku, či môže Únia zohrať úlohu v zabezpečení priechodnosti Hormuzského prielivu, kadiaľ bežne prechádzajú tankery s ropou a plynom, pripomenul, že EÚ nie je súčasťou prebiehajúcej vojny. Využije však všetky diplomatické prostriedky na to, aby v prielive zaistila slobodu plavby.
Ruská ropa a poškodená Družba
Belgický premiér Bart de Wever pred samitom vyzval EÚ, aby normalizovala vzťahy s Ruskom v oblasti energetiky. Costa to však odmietol a upozornil, že stratégiou je naopak oddeliť sa od ruských energií, hoci Slovensko a Maďarsko majú do konca roka 2027 schválenú výnimku.
„Naša stratégia je jasná – oddeliť sa od ruskej energie a nerokovať s Ruskom o cenách. Raz príde chvíľa, keď bude Únia hovoriť s Ruskom o európskej bezpečnosti a mieri na Ukrajine, nie však o energii,“ odkázal rázne.
Costa sa nevyhol ani otázke o poškodenom ropovode Družba. „Rusko zaútočilo a poškodilo ropovod Družba. Očakávame, že bude čo najskôr opravený a znovu otvorený, aby mohol zásobovať Slovensko a Maďarsko. Spolupracujeme s Ukrajinou, aby sme im túto možnosť pomohli zabezpečiť,“ opísal situáciu s dôvetkom, že komunikácia s Kyjevom prebieha a strategické potrubie je nutné chrániť pred ďalšími ruskými útokmi.