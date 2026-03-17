Francúzsko sa podľa prezidenta Emmanuela Macrona nikdy nezúčastní na operáciách s cieľom odblokovať Hormuzský prieliv, je však pripravené pomôcť s eskortovaním plavidiel, len čo sa situácia upokojí. Macron tiež uviedol, že Paríž pokračuje v prípravách európskej koalície, ktorá by po ukončení bojov na Blízkom východe mohla zabezpečiť slobodu plavby v prielive.
„Nie sme stranou tohto konfliktu, a preto sa Francúzsko v súčasnej situácii nikdy nezúčastní na operáciách zameraných na otvorenie alebo oslobodenie Hormuzského prielivu,“ vyhlásil Macron na úvod zasadnutia vlády k vojne na Blízkom východe.
Americký prezident Donald Trump v pondelok na podujatí v Bielom dome povedal, že hovoril s Macronom, pričom mu udelil osem bodov z desiatich za jeho postoj k presviedčaniu spojencov, aby pomohli odblokovať Hormuzský prieliv. Trump tak naznačil, že francúzsky prezident sa pripojí k snahám podporovaným USA.
Zablokovaná ropa a vlastná koalícia
Dopravu v Hormuzskom prielive značne narušila vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu, čo spôsobilo prudký nárast cien ropy. Touto kľúčovou námornou trasou bežne prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a zemného plynu. Pre konflikt sa však preprava prakticky zastavila.
Trump ešte v nedeľu vyhlásil, že požiadal sedem krajín, aby zintenzívnili svoje úsilie o opätovné otvorenie strategického prielivu, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom. Zároveň varoval, že NATO čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA nepomôžu situáciu riešiť.
Francúzsko podľa tamojších predstaviteľov naopak presadzuje vytvorenie koalície, ktorá by zabezpečila Hormuzský prieliv, len čo sa bezpečnostná situácia stabilizuje. Táto koalícia by však podľa nich fungovala úplne bez účasti Spojených štátov.
„Sme presvedčení, že hneď, ako sa situácia upokojí – a tento pojem používam zámerne v širokom zmysle –, to znamená, len čo ustane hlavné bombardovanie, sme pripravení spolu s ostatnými krajinami prevziať zodpovednosť za systém sprevádzania plavidiel,“ dodal Macron.