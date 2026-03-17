Poliaci nesúhlasia so zmiernením sankcií na ruskú ropu ani v prípade, že by to pomohlo znížiť ceny tejto suroviny, vyplýva z prieskumu agentúry SW Research pre denník Rzeczpospolita zverejneného v pondelok. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Proti uvoľneniu sankcií sa vyslovilo takmer 45 percent respondentov, zatiaľ čo necelých 30 percent by ich zmiernenie podporilo. Štvrtina opýtaných nemá na túto otázku vyhranený názor.
Odpor voči zmierneniu sankcií bol výraznejší medzi mužmi, osobami nad 50 rokov a respondentmi s vyššími príjmami.
Spojené štáty v súvislosti s obmedzeniami dopravy cez Hormuzský prieliv pre vojnu s Iránom dočasne uvoľnili časť sankcií na ruskú ropu a umožnili obchodovanie s touto surovinou nachádzajúcou sa na tankeroch.
Európska únia naopak signalizuje, že na zmierňovanie sankcií voči Rusku v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine nevidí priestor. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v tejto súvislosti uviedol, že uvoľnenie obmedzení by mohlo Rusku priniesť dodatočné príjmy v miliardách dolárov.
Prieskum sa uskutočnil v dňoch 10. a 11. marca na reprezentatívnej vzorke 800 respondentov.